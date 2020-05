Ford stelt introductie van zelfrijdende taxidienst uit tot 2022

Ford stelt de officiële introductie van zijn autonoom rijdende taxidienst uit tot 2022. Oorspronkelijk was de planning om de dienst in 2021 toegankelijk te maken. Het bedrijf wijst naar de onzekerheden rondom de gevolgen van covid-19 als reden voor het uitstel.

In een verklaring, die onder meer door TechCrunch is gepubliceerd, zegt Ford dat de uitdagingen van de huidige zakelijke situatie en de noodzaak van het evalueren van de lange termijneffecten van covid-19 op klantengedragingen tot het uitstelbesluit hebben geleid. Volgens de fabrikant is het begrijpen van klantengedrag een belangrijk onderdeel van het bouwen van een nieuwe mobiliteitsdienst. Ford zegt de extra tijd te gebruiken om de veranderingen in het gedrag van klanten te onderzoeken, wat al dan niet kan leiden tot een evaluatie en een eventuele aanpassing van de marktstrategie.

De dienst kan gebruik gaan maken van aangepaste Mondeo-auto's, die uitgerust zijn met camera's en lidars, en rijden op software die is ontwikkeld door Argo AI. Dit is een start-up waarin Ford zo'n twee jaar geleden een miljard dollar heeft geïnvesteerd. Volgens de fabrikant wordt de eerder toegezegde investering in Argo AI door Volkswagen, ter waarde van in totaal 2,6 miljard dollar, halverwege dit jaar verwacht. De twee fabrikanten investeren niet alleen samen in dit bedrijf, maar werken ook samen aan onder meer elektrische voertuigen. Zo krijgt Ford toegang tot Volkswagens MEB-platform voor elektrische auto's. Dit moet leiden tot een elektrische Ford-auto die in 2023 in behoorlijke volumes op de Europese markt komt.

De zelfrijdende auto's van Ford zijn al in verschillende Amerikaanse steden getest. Het doel is om op basis van de software van Argo AI te komen tot een auto met een mate van autonomie conform level 4. Level 4 betreft auto's die van het begin tot het eind van de rit in principe autonoom functioneren, waarbij dat nog binnen een bepaald gebied kan zijn. De tot nu toe rondrijdende autonome auto's van Ford hebben nog altijd twee chauffeurs aan boord om in geval van nood te kunnen ingrijpen. Ford werkt overigens ook aan een van de grond af aan opgebouwd voertuig dat volledig op autonomie is gericht. Dit moet nog dit jaar worden onthuld en kan de Mondeo-voertuigen gaan vervangen.

In een toelichting op de kwartaalcijfers meldt de automaker in het eerste kwartaal van dit jaar behoorlijk wat last te hebben gehad van de coronacrisis. Het bedrijf moest in de afgelopen drie maanden een verlies van bijna twee miljard dollar incasseren, terwijl in het eerste kwartaal van 2019 nog een winst van 1,15 miljard dollar werd gemaakt. Overigens maakte Ford in het laatste kwartaal van vorig jaar ook al een verlies van 1,67 miljard dollar. De omzet kwam uit op 34,3 miljard dollar, terwijl die in dezelfde periode een jaar geleden nog op 41,8 miljard dollar uitkwam. Ford verklaart die daling door lagere wholesaleverkopen.