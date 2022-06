'Makers PUBG Mobile werken aan terugkeer op Indiase markt'

Na te zijn verbannen in India, lijken de makers van de populaire shooter PUBG Mobile hun app opnieuw te gaan aanbieden, zo blijkt uit geruchten. Er zou onder andere worden gewerkt aan een nieuwe host voor de gamedata.

Dat stellen twee niet nader genoemde bronnen tegenover TechCrunch. PUBG Corporation, de makers van de populaire shooter, kijken naar mogelijkheden om cloudbedrijven te contracteren die data van gebruikers binnen India kunnen opslaan. Daarmee zouden zij niet langer gebruik te hoeven maken van de diensten van het Chinese Tencent.

PUBG Corporation zou volgens TechCrunch volgende week al zijn plannen bekend kunnen maken, maar vooralsnog heeft het bedrijf officieel niets losgelaten. De bronnen van TechCrunch stellen dat sommige bekende gamers al van het bedrijf hebben gehoord dat nog voor het einde van het jaar weer PUBG Mobile gespeeld kan worden in India.

De mobiele versie van PlayerUnknown's Battlegrounds was populair in India, met ongeveer 50 miljoen downloads. De game werd in september verbannen door de Indiase overheid, net als ongeveer honderd andere Chinese apps. Volgens de overheid waren de apps een bedreiging voor de staatsveiligheid, nadat India in een conflict met China verzeild raakte.