Apache haalt medeoprichter Tinkerpop van project wegens overtreden gedragscode

De Apache Software Foundation heeft de medeoprichter van Tinkerpop, een opensourceproject voor een graphdatabase en -analyticsframework, op non-actief gezet omdat hij met Twitterberichten de gedragscode van de stichting zou hebben overtreden.

Het bestuur van de Apache Software Foundation bevestigt aan The Register dat Marko Rodriguez, die elf jaar geleden Tinkerpop mede in gang zette, uit de commissie van het opensourceproject is verwijderd. "Deze stap is genomen in overeenstemming met de ASF Bylaws om de gemeenschap van bijdragers te beschermen." De verwijdering zou het gevolg zijn van overtreding van de gedragscode van de stichting, maar details zijn schaars en het bestuur van Apache gaf weinig toelichting.

Het leek aanvankelijk om tweets van een niet-persoonlijk account te gaan, maar dat blijkt niet het geval. Het betrof zijn persoonlijke account. Leden van het Tinkerpop-project omschreven de tweets volgens Rodriguez zelf als racy satire. Rodriguez claimt dat de projectdeelnemers niet vonden dat het aan hen was om de medeoprichter terecht te wijzen, mede omdat het om een Twitteraccount zonder link naar Apache ging.

The Register heeft een e-mail uit een interne ASF-mailinglijst ontvangen waaruit op te maken is dat een van de negen bestuursleden van ASF, Niclas Hedhman, claims weerspreekt dat Rodriguez de tweets naar de private@tinkerpop-mailinglijst heeft gestuurd en ASF-resources heeft misbruikt om mensen te vernederen. Het bestuur besloot hoe dan ook tot verwijdering, waarna Hedhman uit het bestuur stapte. Onduidelijk is of de tweets wel of niet via de interne mailinglijst zijn verstuurd. Het account zelf heeft op het moment van schrijven slechts 46 volgers.

Rodriguez is ook topman van RReduX, een bedrijf voor streamcomputing. Volgens hem is hij van het project gehaald omdat Apache vond dat er sprake was van 'het publiceren van aanstootgevende humor die grenst aan haatzaaien'. "Nu Big Tech het bestuur van ASF in zijn greep heeft, is het een manier om mij de mond te snoeren over de monopolistische praktijken van Big Tech", meldt hij The Register.

Update, 16.50: Tweakers heeft vernomen dat het om het persoonlijke Twitter-account van Marko Rodriguez ging waarop de betreffende uitlatingen gedaan zijn.