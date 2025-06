Honda houdt eerste succesvolle testlancering herbruikbare raket

Honda heeft voor het eerst een succesvolle testlancering van zijn herbruikbare raket gedaan. Het zogenoemde reusable launch vehicle is ruim 6 meter groot en bereikte een hoogte van bijna 300 meter, waarna de raket verticaal landde. Het bedrijf wil in 2029 de ruimte bereiken.

De test werd op 17 juni om 16.15 uur lokale tijd in het Japanse Taiki volbracht, aldus Honda. De relatief kleine raket heeft een lengte van 6,3 meter en een diameter van 85 centimeter. Het ruimtevaarttuig weegt met brandstof ruim 1300 kilogram. Het is voor het eerst dat Honda een herbruikbare raket lanceert en weer laat landen. De vlucht duurde iets minder dan een minuut.

De Japanse autofabrikant kondigde in 2021 verschillende nieuwe technologieën aan die het wilde gaan produceren, waaronder kleine herbruikbare raketten. Honda werkt sinds 2019 aan raketten en wil tegen 2029 een suborbitale vlucht met de raket maken. Het doel is om uiteindelijk satellieten in een baan om de aarde te brengen. Het bedrijf erkent dat de ruimtevaartontwikkelingen zich nog in het 'fundamentele onderzoekstraject' bevinden en dat er nog niets is besloten over de eventuele commerciële toepassingen van zijn rakettechnologie.