Mmorpg Lost Ark wordt vanaf 14 juli speelbaar in Nederland

De free-to-play mmorpg Lost Ark is vanaf 14 juli in Nederland te spelen. Het spel kwam eerder dit jaar uit in Europa, maar was tot dusver niet in Nederland of België te spelen. Dit is vermoedelijk vanwege de lootboxes in de games, die tot voor kort in Nederland als kansspel werden gezien.

Het spel is vanaf 14 juli beschikbaar via Steam, maakt ontwikkelaar Smilegate bekend. Wie nu naar de Steam-pagina van Lost Ark gaat, krijgt de melding dat het spel op dit moment niet in de regio beschikbaar is. Sinds februari is de game in Europa te spelen, maar niet in Nederland of België.

Lost Ark is een hack-&-slash-mmorpg met Diablo-invloeden en is sinds 2018 in Korea, Japan en Rusland te spelen. Het Zuid-Koreaanse Smilegate is de ontwikkelaar, Amazon Games is verantwoordelijk voor de Europese en Amerikaanse release. In het spel kunnen gamers lootboxes kopen, waarmee onder meer betere skins gekocht kunnen worden.

Volgens de Nederlandse Kansspelautoriteit vielen dergelijke lootboxes onder de Wet op de kansspelen, waardoor ontwikkelaars vergunningen nodig hadden wilden ze die games in Nederland kunnen verkopen. Gamemakers kozen er daarom voor om dergelijke spellen niet in Nederland uit te brengen of om ze aan te passen.

De Raad van State besloot in maart echter dat dergelijke lootboxes geen kansspel zijn. Vermoedelijk is dat de reden dat Amazon Games Lost Ark nu naar Nederland brengt. De vraag is hoelang de game in Nederland gespeeld kan worden; de Nederlandse regeringspartijen willen een verbod op lootboxes. In België is de situatie ongewijzigd, daar blijven lootboxes verboden.