ProArt-laptops van ASUS krijgen draaiknop die werkt in Adobe-software

ASUS introduceert ProArt-laptops die voorzien zijn van een fysieke draaiknop. De fabrikant heeft samengewerkt met Adobe voor compatibiliteit in diens creatieve software. De zogenaamde ASUS Dial moet naar alle ProArt-producten komen.

De ASUS Dial zit op de ProArt StudioBook Pro 16 OLED-laptops die de Taiwanese fabrikant donderdag ook heeft aangekondigd. Het gaat om een draaiknop die ook in te drukken is. Bij de laptops zit die onder het toetsenbord, naast de touchpad.

Dankzij de samenwerking met Adobe is de knop te gebruiken in Creative Cloud-programma's. Gebruikers kunnen er tal van functies aan koppelen. ASUS noemt voorbeelden als navigeren en zoomen in After Effects, het instellen van de kwast en van lagen wisselen in Photoshop, het verplaatsen door de tijdlijn en audio snel aanpassen in Premiere Pro en de kleurbalans aanpassen in Lightroom.

ASUS wil ook samenwerken met andere ontwikkelaars om de draaiknop te laten werken in hun software. Vooralsnog is nog niet bekend of softwaremakers daar aan mee werken. Volgens ASUS krijgen alle toekomstige ProArt-producten de draaiknop. De fabrikant toont al een afbeelding met daarop een extern laptopscherm en een muis met de knop.

Het idee doet denken aan de Surface Dial van Microsoft. Dat is een los accessoire dat op een touchscreen geplaatst dient te worden. Tweakers schreef daarover in de review van de Surface Book 2. Ook die draaiknop werkt met Adobe-software. ASUS zegt zijn Dial te bouwen bovenop de api van de draaiknop van Microsoft.

ASUS experimenteert al jaren met nieuwe invoermethodes op laptops. Zo brengt de fabrikant een aantal laptops uit met twee schermen in de ZenBook Duo-serie. Daarbij is een breed scherm geplaatst boven het toetsenbord. Daarvoor bracht ASUS laptops uit met een lcd-schermpje op de plek van de touchpad.