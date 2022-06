Beleef ultiem het EK voetbal - Meld je aan voor de Hisense set-up-challenge

Het EK voetbal staat voor de deur en wat is er leuker om samen met vrienden in een ultieme set-up de wedstrijden te bekijken? Lijkt het niet geweldig om te worden ondergedompeld in spectaculair beeld en geluid vanaf een enorm scherm, waarbij het voelt alsof je in een bioscoop of voetbalstadion zit? Of ben je gewoon razend nieuwsgierig naar de beeld- en geluidservaring van een laserprojectie-televisie? Doe dan mee aan de Hisense set-up-challenge en maak kans om tijdens het EK voetbal een week lang een 100” Hisense 100L5F-B12 laser-tv in huis te hebben.

Hisense set-up-challenge & de coronamaatregelen Tijdens de filmopname voor de Hisense set-up-challenge worden de dan geldende coronamaatregelen nageleefd. We stellen daarbij als eis dat alle aanwezigen zich middels een sneltest laten testen op corona. Deze sneltest wordt aangeboden door Tweakers. Op deze manier zetten wij een zo coronaproof mogelijke filmopname neer.

Hisense wil het aankomende EK zo goed mogelijk voor de dag komen en heeft met zijn laser-tv misschien wel de ultieme troef in handen voor een onvergetelijk voetbaltoernooi. Het Chinese elektronicabedrijf bestaat al sinds 1969 en produceerde zijn eerste televisie in 1978. Sinds 2015 verkoopt Hisense Group in de Verenigde Staten tv’s onder de Japanse merknaam Sharp. Daarnaast levert de fabrikant schermen aan andere producenten, die ze inzetten onder merknamen als Hitachi en Toshiba. De belangrijkste producten van Hisense zijn televisies, maar het bedrijf produceert ook smartphones, airconditioners, koelkasten en wasmachines. Hisense is onder andere marktleider in China, Australië en Zuid-Afrika, en wereldwijd de op drie na grootste producent van televisies en koelkasten. De laatste jaren verkoopt Hisense ook in Europa televisies, onder de eigen merknaam. Tijdens het EK worden voetballiefhebbers op spectaculaire wijze op hun wenken bediend.

De apparatuur die wordt ingezet tijdens de unieke challenge betreft een beest van een scherm dat in combinatie met een projector iedere kamer zonder overdrijven verandert in een thuisbioscoop. Het gaat hier om een Hisense 100L5F-B12 laser-tv die bestaat uit een losse laserprojector (547×158×346 mm) en een scherm (2244×1257×31 mm). Het systeem kent een projectiediagonaal van maar liefst 100 inch en levert Ultra-hd beeldkwaliteit in 4k met een resolutie van 3840×2160. Zo ziet echt iedereen die vuile overtreding of die historische omhaal in de derde minuut van de extra speeltijd. Doordat de laserprojector heel kort voor het projectiescherm staat - minder dan 30 centimeter - is hij eenvoudig te plaatsen en loopt niemand tijdens die beslissende wereldgoal door het beeld, iets dat bij de meeste beamers al snel kan gebeuren.

Het scherm is voorzien van ondersteuning voor HDR10, HLG, Dolby Atmos, Ultra HD-upscaling en de decoderingformaten H.264, HEVC (H.265), MPEG2, MPEG4, MVC, VC1 en VP9. De laser-tv heeft daarnaast 10bit kleurdiepte, 2700 lumen, produceert tot 1,07 miljard kleuren en gebruikt memc-technologie voor het inschatten en compenseren van bewegingen, zodat snelle en bewegende beelden vloeiend worden weergegeven. Met smooth motion moet ieder beeld haarscherp worden geprojecteerd zodat jij en je mede-voetballiefhebbers alles zelfs beter zien dan de VAR. De speciale sportmodus brengt met één druk op de knop voetbalwedstrijden en andere sportbeelden nog levendiger in beeld. De laserprojector verzorgt tevens het geluid. Met het 2x15W-audiosysteem bootst hij zonder probleem een kolkend voetbalstadion na, waarbij Dolby Atmos wordt ondersteund voor een ruimtelijke, volle ervaring.

Laat je huis omtoveren tot een plek waar iedereen het EK wil komen kijken

Via een speciale Hisense set-up-challenge vragen Tweaker Partners en Hisense aan onze communityleden om de poll in te vullen en een foto te mailen van hun huidige opstelling thuis. Kan jouw tv-set-up een make-over gebruiken voor het EK en wil je de blits maken bij je vrienden? Of ben je er al helemaal klaar voor maar mis je alleen nog dat hele grote scherm dat ervoor zorgt dat je bij wijze van spreken in het beeld kunt duiken? Heb jij thuis een speciale ruimte of kamer waar je voetbalwedstrijden, films en games ervaart? Laat het ons weten en toon de wereld hoe jij straks de voetbalwedstrijden gaat of wil gaan kijken! Heb je nu al een volledige thuisbioscoopkamer met speciale stoelen, een popcornmachine en surround-sound - of een speciaal verlichte (wo)mancave? Wie weet ga je speciaal voor het aankomende EK je tuin, dakterras, schuur of woonkamer helemaal verbouwen zodat iedereen alleen nog bij jou naar voetbal wil kijken (alleen binnen de dan geldende coronamaatregelen). Misschien beschik je wel over de ruimte maar heb je nog altijd een ouderwetse crt-televisie en wordt het nu toch echt tijd voor een upgrade. In alle gevallen willen we heel graag de foto’s van jouw set-up zien. Je kunt ze mailen naar hisenseEKchallenge@tweakers.net.

Uit alle inzendingen trekken we één ultieme winnaar uit onze hoge, oranje hoed en vervolgens gaat Tweakers met een volgeladen vrachtwagen bij hem of haar op bezoek. Samen met de gelukkige tweaker installeren we de enorme Hisense laser-tv zodat het grote genieten kan beginnen. Vervolgens kun je samen met een, twee, drie of vier vrienden, afhankelijk van de dan geldende corona regels, een week lang je favoriete voetbalwedstrijden bekijken, op een manier die je niet eerder hebt meegemaakt.

Tweakers zal bij de winnaar thuis een korte filmopname van de installatie en het uiteindelijke feestelijke resultaat maken. De tv wordt op 11 juni bij de winnaar thuisbezorgd en op 18 juni weer opgehaald. Als bedankje voor het meedoen ontvangt de winnaar een waterafstotende Sugarpufy-zitzak en de Hisense 55U8QF ter waarde van €999,-.

Algemene voorwaarden actie

Je Tweakers-account moet voor 18 mei 2021 geactiveerd zijn.

Meedoen kan tot en met 26 mei 2021, alleen via de poll en door een e-mail te sturen naar hisenseEKchallenge@tweakers.net. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaar krijgt uiterlijk 28 mei 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaar wordt geselecteerd op basis van set-up en deelname poll. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaar mag De Hisense laser-tv gebruiken van 11 juni 2021 tot en met 18 juni 2021. Op 18 juni 2021 komt Hisense het product weer ophalen.

De prijs wordt door Hisense opgebouwd op 11 juni 2021 en afgebouwd op 18 juni 2021. Deze periode en data kunnen niet worden gewijzigd. De deelnemer zal er zorg voor dragen dat er iemand aanwezig is tijdens het op- en afbouwen.

De ruimte waar de laser-tv wordt geplaatst dient goed toegankelijk te zijn. Dit betekent dat er een doorgang is die groot genoeg is voor de laser-tv en het display. Dit wordt overlegd voordat de installateur komt. In geval van plaatsing op een verdieping dient het trappenhuis of de aanwezige lift groot genoeg te zijn voor de laser-tv en het bijbehorend display (zie hieronder de maten). Als dit niet het geval is, houdt Hisense zich het recht voor om de laser-tv niet te plaatsen. De ruimte waarin de laser-tv en het bijbehorend display worden geplaatst dient groot genoeg te zijn voor de projector in combinatie met het display van 2,3 meter breed bij 1,89 meter hoog en 0,8 meter diep.

Gedurende deze week mag de laser-tv niet buiten worden geplaatst en ook niet worden verplaatst.

De winnaar dient toegang te hebben tot internet en tv, digitaal of via een netwerkkabel.

Hisense is niet verantwoordelijk voor de aanlevering van audio, externe decoders of een CI-kaart.

Hisense is de eigenaar van de laser-tv en bijbehorend display. De winnaar krijgt deze gedurende voornoemde periode in bruikleen. De winnaar zal bij de opbouw een ontvangstbewijs tekenen waarin hij/zij aangeeft akkoord te gaan met deze voorwaarden.

De winnaar zal zorgvuldig met de laser-tv en bijbehorend display omgaan. In geval van schade die is veroorzaakt door grove onzorgvuldigheid of nalatigheid zal Hisense de schade verhalen op de winnaar.

De winnaar is bereid en beschikbaar om zijn of haar set-up beschikbaar te stellen voor video-opname. Een videocrew komt op 11 juni 2021 naar de winnaar om een opname te maken.

De geldende coronamaatregelen worden nageleefd en vooraf wordt een sneltest uitgevoerd die wordt aangeboden door Tweakers.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Hisense zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.

*Edit - 19 mei (12:22 uur): namens Hisense is er een reactie onder het artikel geplaatst en is de incentive aangepast.