Update PCIe Gen4-review

Afgelopen vrijdag publiceerden we een review waarin we de prestaties van PCIe Gen4-ssd's op ons reguliere testplatform vergeleken met de prestaties op een nieuw Intel-platform. Op dat artikel kwam de nodige kritiek, reden om de testresultaten uit te breiden met nieuwe testdata.

We vergeleken in de review de testresultaten van ons reguliere, op AMD-gebaseerde testplatform voor ssd's met een zo equivalent mogelijk testsysteem, opgetrokken rond Intels Rocket Lake 11700K-processor. Daarbij hebben we de overdrachtsnelheden van het geheugen gelimiteerd om ze gelijk te houden aan die van ons standaardtestsysteem. Met het aangepaste Intel-systeem hebben we geprobeerd het AMD-testsysteem, dat we standaard voor ssd-reviews gebruiken, te benaderen.

Op basis van de feedback op die review hebben we besloten om in de beperkte tijd die na het verschijnen beschikbaar was, enkele tests opnieuw te draaien. Belangrijk kritiekpunt is dat de twee processors waarmee getest was, niet van dezelfde generatie en prijsklasse waren. Onze insteek was een Intel-systeem, met Gen4-lanes uiteraard, zoveel mogelijk richting het AMD-systeem te trekken, maar uit de reacties bleek dat van beide systemen meer realworldconfiguraties werden verwacht.

Voor die nieuwe benchmarks hebben we de testplatforms dan ook verder gelijk getrokken en meer op de praktijk ingericht. Zo is de Zen 2-processor van het AMD-testplatform vervangen door een Zen 3-processor, van 3700X naar 5800X, hebben we het geheugen uitgebreid van 16 naar 32GB en bovendien de snelheid daarvan verhoogd naar 3200MT/s. Ook zijn beide processors dit keer getest op meer vergelijkbare moederborden, beide een Hero-bord van ASUS, en hebben we de processorkoeling gelijkgetrokken door ze beide met een Kraken X62 te koelen.

We hebben een nieuwe pagina met de nieuwe resultaten aan de review toegevoegd. We hebben in de korte tijd slechts twee ssd's kunnen vergelijken op de twee nieuwe platforms en hebben er daarbij voor gekozen de twee drives waarbij we de grootste verschillen zagen, in de initiële review te hertesten. Dat zijn de Samsung 980 PRO en de XPG Gammix S70, beide drives met een capaciteit van 1TB.

Uit de nieuwe testresultaten blijkt dat de verschillen tussen beide platforms nog steeds aanzienlijk zijn, maar de resultaten zijn wel iets minder uitgesproken dan voorheen. We nemen jullie feedback serieus en hopen dat we met deze toevoeging een completer beeld geven en daarmee een deel van de kritiek kunnen wegnemen. We zullen de toegevoegde pagina updaten met nieuwe testdata van de overige drives, zodra die beschikbaar zijn.