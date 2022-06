Tweakers Developers Summit 2021: het volledige programma is rond!

Na maanden voorbereiding en keihard werken is het eindelijk zover: het definitieve programma van de Tweakers Developers Summit 2021 is rond! We wilden - ondanks de bijzondere omstandigheden - een zo bijzonder, aantrekkelijk en diepgravend mogelijk programma samenstellen … en denken dat we daar dubbel en dwars in zijn geslaagd!

De laatste sprekers die we bekend kunnen maken, zijn Chris Kubecka van HypaSec, Jan Jongboom van Edge Impulse, Dylan Beattie (ontwerper van de Rockstar-programmeertaal), en IoT-expert Alexandra Deschamps-Sonsino. Als partners zijn TransIP, IBM, Nedap, de politie, ANWB, NS, Aegon, BKR en Bol.com van de partij.

Dit jaar hebben we als thema Make IT Real gekozen, want het moge duidelijk zijn: developers zijn de makers van de toekomst. Bij alle grenzeloze mogelijkheden van nu komen verantwoordelijkheden kijken (het Peter Parker-principe, zo je wil), wat betekent dat er soms nieuwe structuren nodig zijn en innovaties zich onherroepelijk aandienen. Dit komt allemaal aan bod tijdens de Developers Summit, dit jaar verdeeld over vier dagen - van woensdag 2 juni tot en met zaterdag 5 juni. Wil je dit niet missen? Koop dan nu je kaartje!

Veiligheid en Privacy tijdens cyberwar

Als keynote-spreker kunnen we Chris Kubecka aankondigen, die met haar lezing Security & Privacy de tongen zal beroeren. Kubecka is een Amerikaanse computerbeveiligingsonderzoeker en specialist in cyberoorlogsvoering. In 2012 was ze verantwoordelijk voor het opnieuw operationeel krijgen van het netwerk van Saudi Aramco nadat het was getroffen door een van 's werelds meest verwoestende Shamoon-cyberaanvallen. Kubecka hielp in juli 2009 ook een golf cyberaanvallen tegen Zuid-Korea te stoppen. Ze heeft als loadmaster voor de Amerikaanse luchtmacht gewerkt, was actief bij het United States Space Command en is nu CEO van HypaSec, een beveiligingsbedrijf dat ze in 2015 oprichtte. Ze woont en werkt in Nederland.

Machines en de echte wereld

Veel zaken zijn voor mensen makkelijk aan te voelen, maar voor machines heel moeilijk. Zie ik een olifant of een stroper? Hoor ik glas breken? Er komen echter doorbraken aan die dit veranderen. Door het combineren van low-power sensoren en machinelearning kunnen we apparaten leren om de echte wereld 'te voelen, horen en zien'. Jan Jongboom, CTO bij Edge Impulse, een start-up voor machinelearning 'on the edge' - niet in de cloud, maar op apparaten zelf - daagt het publiek uit om deel te nemen aan een gesprek vol demo’s. Daarna kan iedereen zelf aan de slag om een eerste model te bouwen.

De kunst van code(ren)

Software en technologie hebben elk aspect van onze wereld veranderd. Aan de ene kant zijn er 'mission critical' applicaties, de code die onze banken, ziekenhuizen, luchthavens en telefoonnetwerken beheren. Aan de andere kant is er de code die we elke dag gebruiken om te surfen op het web, films te bekijken en spreadsheets te maken. Die tweede categorie is wellicht minder noodzakelijk, maar betreft wel degelijk code die problemen oplost en diensten levert.

Hoe zit het met code die alleen bestaat omdat iemand hem wilde schrijven? Code die gemaakt is om mensen te laten lachen of dansen? Code die misschien zelfs helemaal niets doet? Code die werd gemaakt om te zien of het mogelijk was om hem te schrijven? Beattie laat je er kennis mee maken!

Beattie is een consultant, softwareontwikkelaar en internationale keynote-spreker. Hij bouwt sinds de jaren '90 datadriven webtoepassingen en is de ontwerper van de Rockstar-programmeertaal. Onder de naam Dylan Beattie and the Linebreakers heeft Beattie zijn softwaregebaseerde parodieën van klassieke rocksongs over de hele wereld verspreid.

Steeds slimmere huizen

In haar talk 'Smarter Homes: how technology will change your home life’ belicht Alexandra Deschamps-Sonsino de vele nieuwe en innovatieve producten die in de consumenten- en industriële sector worden ontwikkeld in navolging van grote bedrijven zoals Amazon, Google en Apple. Wat vertellen de huidige ontwikkelingen over hoe onze huizen er in de komende tien jaar uit zullen zien? In deze talk kijken we door de lens van ruimtes, diensten, apparaten en gedragingen in onze huizen. Deschamps-Sonsino is een IoT-auteur, consultant, spreker en ondernemer met een achtergrond in interactie- en industrieel ontwerp.

Andere hoogtepunten op de Tweakers Developers Summit 2021

Ben je nog niet helemaal overtuigd? Laat de keur aan andere sprekers daar dan voor zorgen. Wat te denken van de keynote-sprekers Gilad Lotan en Daniel Gebler? Of de talks van Yan Cui, Roy Derks, Darice de Cuba, Maarten de Rijke en Phil Sturgeon? Er is voor iedereen wat wils en alle tracks krijgen evenredig veel aandacht.

Ticketverkoop

Er zijn nog tickets beschikbaar. Een ticket is vier dagen geldig, voor de prijs van 41 euro kun je dus elke dag inloggen. We vragen enkele gegevens uit in het aanmeldformulier, zodat we weten op wie we ons kunnen richten. Daarnaast vragen we bijvoorbeeld op welke dag je van plan bent te komen. Dit betekent niet dat je alleen op die dag welkom bent; je kunt uiteraard gewoon alle dagen komen, maar het geeft ons iets meer inzicht in de te verwachte aantallen bezoekers op de verschillende dagen.

Goed om te weten: tot twee weken na het event op 5 juni 2021 zijn alle talks en presentaties terug te kijken voor alle bezoekers die zijn ingelogd op het platform waarop wij het event organiseren.

