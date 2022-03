Philips Hue-app krijgt nieuw ontwerp en nieuwe functionaliteiten met 4.0-update

De Philips Hue-app heeft een update gekregen die een nieuw ontwerp en nieuwe functionaliteiten introduceert. Het is de eerste grote update sinds mei 2018, toen de 3.0-release verscheen. Met 4.0 kunnen gebruikers wisselen tussen bridges en zijn er meer opties voor lichtscènes.

Volgens Signify zijn er meer dan honderd wijzigingen in de app aangebracht. Voor de nieuwe functionaliteiten is volgens hoofd technologie George Yianni van Philips Hue samengewerkt met gebruikers van de app en zijn er meerdere bètatests geweest om tot deze nieuwe release te komen.

De slimme lampen kunnen met de nieuwe app beter worden bediend. Op het thuisscherm is nu ruimte voor verschillende lichtscènes. Daarnaast kan er ook uit een galerij een voorgeprogrammeerde scène van Signify worden gekozen. Ook kan er in dit beginscherm geschakeld worden tussen verschillende Hue Bridges.

In de 4.0-versie van de Philips Hue-app worden routines vervangen door automatiseringen. Hiermee kunnen acties worden ingesteld zoals het uitzetten van de verlichting als iemand het huis verlaat. Daarbij wordt nu ook gecontroleerd of er nog iemand anders thuis is voor de automatisering wordt uitgevoerd. Ook kan een specifieke tijd, zonsopgang of zonsondergang worden gekozen om automatisering te starten.

Verder kan in een 2,5D-weergave een entertainmentruimte worden ingesteld. Zo kunnen gebruikers de exacte hoogte van de lampen instellen. Tijdens het instellen veranderen de lampen ook van kleur, zodat het meteen duidelijk is welke lamp wordt aangepast.

Signify kondigt verder enkele functies aan die het met een update later deze zomer wil toevoegen. Met deze update worden dynamische scènes toegevoegd, waarmee nieuwe lichteffecten en overgangen gecreëerd kunnen worden volgens de fabrikant. De 4.0-release is vanaf donderdag te downloaden in de Google Play Store en App Store.