Greenteg toont tweedegeneratie-CORE-sensor voor sporters

Greenteg toont op de CES zijn lichaamstemperatuursensor van de tweede generatie voor sporters. De nieuwe sensor is kleiner en lichter en 'klaar voor toekomstige functies'. Het apparaat is vanaf maart verkrijgbaar voor 288 euro.

De tweedegeneratie-CORE-sensor meet de kernlichaamstemperatuur van de gebruiker en helpt sporters daarmee om te trainen voor de beste prestaties onder warme omstandigheden. De vernieuwde sensor is kleiner en lichter dan zijn voorganger, heeft een statusled en maakt nu gebruik van een afneembare, flexibele tpu-clip waarmee het apparaat aan een hartslagborstband bevestigd wordt. Daarmee wordt een van de zwakke punten van de eerstegeneratiesensor opgelost, die een ingebouwde clip had waarvan de abs-pootjes soms afbraken. De sensor heeft een werktijd van 'ten minste' zes dagen en een stand-bytijd tot dertig dagen. De ingebouwde LiPo-accu wordt opgeladen middels een magnetische laadkabel.

De Core 1 sensor en de nieuwe, kleinere Core 2 sensor
De CORE 1-sensor en de nieuwe, kleinere CORE 2-sensor

De CORE 2-sensor beschikt over Bluetooth Smart- en ANT+-radio's en kan behalve met de app van CORE zelf ook verbonden worden met horloges en fietscomputers van Garmin, Coros, Suunto, Wahoo en Hammerhead voor live weergave van de lichaamstemperatuur. Onderliggend maakt de CORE 2 gebruik van dezelfde sensorchip en logica als zijn voorganger, maar volgens greenteg is de CORE 2 ook voorbereid op 'toekomstige innovaties' die het wil aanbieden, zonder daarbij in detail te treden.

De nieuwe CORE 2-sensor komt in maart op de markt en gaat 288 euro kosten. De eerstegeneratie-CORE-sensor blijft beschikbaar zolang de voorraad strekt en is afgeprijsd naar 228 euro. Greenteg zegt ook met een trade-inprogramma te komen, waarbij gebruikers tegen een gereduceerd tarief kunnen upgraden naar een nieuwe sensor. Details daarover worden later bekendgemaakt.

Core 2 sensorCore 2 sensorCore 2 sensorCore 2 sensor

Naast hartslag- en powermeters maken steeds meer duursporters gebruik van sensors om de lichaamstemperatuur te meten. Een te hoge lichaamstemperatuur zorgt voor vermindering van prestaties en vooral professionele wielrenners, triatleten en marathonlopers maken daarom steeds vaker gebruik van sensoren die de lichaamstemperatuur meten. Met inzicht in de lichaamstemperatuur is het mogelijk gericht hittetrainingen uit te voeren, zodat het lichaam zich aanpast aan warmte.

De CORE-sensor van het Zwitserse greenteg is hierbij de meestgebruikte meter, omdat het apparaatje non-invasief op de huid gedragen wordt. De sensor meet huidtemperatuur en heat flux, de hoeveelheid warmte die het lichaam uitstraalt, en berekent op basis van die gegevens wat de kerntemperatuur van de gebruiker is. De CORE-software van greenteg werkt met hittezones en een 'Heat Strain Index' die tijdens het trainen helpen om met de juiste intensiteit en duur te trainen om de beste resultaten te behalen.

Core 2 Sensor

Door Eric van Ballegoie

Reviewcoördinator

Feedback • 08-01-2025 17:18 6

08-01-2025 • 17:18

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Reacties (6)

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Liquid_Bisquit 8 januari 2025 17:36
Ik wacht met smart op een meter die ook verzuring kan meten. Vind ik als duursporter een hele belangrijke om weten.
Als ik het goed had, was er vijf jaar geleden veelbelovend onderzoekswerk dat hiermee bijna klaar was.
Kan zo niet meteen meer vinden welke start-up hiermee bezig was en hoever ze hierin staan.
AuteurEric van Ballegoie Reviewcoördinator @Liquid_Bisquit8 januari 2025 17:40
Train.RED heeft een sensor die spierzuurstofsaturatie meet. Niet helemaal hetzelfde natuurlijk, maar het geeft ook een indicatie van de belasting/uitputting van de spieren.
cool_deepblue @Liquid_Bisquit8 januari 2025 23:33
Onasport heeft zo'n sensor die reeds op de markt is.

Verder werken k*watch en Idro aan zo'n continue lactaatsensor.

Hier kan je meer lezen over lactaat en lactaatmeting: https://www.3in1sports.co...tmeting-tijdens-training/

Laatst werd deze nieuwe technologie nog besproken op de Slimmer Presteren Podcast: https://www.slimmer-prest...d%20volledig%20nauwkeurig.
Conclusie was dat het relatief duur is en nog niet nauwkeurig genoeg maar dat de komende jaren dit wel op punt zal komen.
Liquid_Bisquit @cool_deepblue9 januari 2025 07:30
Dank je wel!
-Elmer- 8 januari 2025 17:41
Vind het best een serieus bedrag wat er wordt gevraagd voor een ogenschijnlijk simpele thermometer. Is het zo complex om een betrouwbare (core) temperatuurmeting te doen tijdens activiteit? Sommige in-ears meten toch ook temperatuur en kosten net zoiets (en dan heb je er ook nog eens geluid bij)? Weet iemand waarom deze thermometer zoveel kost?
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @-Elmer-8 januari 2025 17:45
Het is inderdaad moeilijk om een goede en betrouwbare meting te doen, zeker tijdens het sporten. Veel meters zijn niet tot geheel niet betrouwbaar en geven slechts een indicatie. De Greenteg Core doet het vrij goed als ik de reviews mag geloven.

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