Greenteg toont tweedegeneratie-CORE-sensor voor sporters

Greenteg toont op de CES zijn lichaamstemperatuursensor van de tweede generatie voor sporters. De nieuwe sensor is kleiner en lichter en 'klaar voor toekomstige functies'. Het apparaat is vanaf maart verkrijgbaar voor 288 euro.

De tweedegeneratie-CORE-sensor meet de kernlichaamstemperatuur van de gebruiker en helpt sporters daarmee om te trainen voor de beste prestaties onder warme omstandigheden. De vernieuwde sensor is kleiner en lichter dan zijn voorganger, heeft een statusled en maakt nu gebruik van een afneembare, flexibele tpu-clip waarmee het apparaat aan een hartslagborstband bevestigd wordt. Daarmee wordt een van de zwakke punten van de eerstegeneratiesensor opgelost, die een ingebouwde clip had waarvan de abs-pootjes soms afbraken. De sensor heeft een werktijd van 'ten minste' zes dagen en een stand-bytijd tot dertig dagen. De ingebouwde LiPo-accu wordt opgeladen middels een magnetische laadkabel.

De CORE 1-sensor en de nieuwe, kleinere CORE 2-sensor

De CORE 2-sensor beschikt over Bluetooth Smart- en ANT+-radio's en kan behalve met de app van CORE zelf ook verbonden worden met horloges en fietscomputers van Garmin, Coros, Suunto, Wahoo en Hammerhead voor live weergave van de lichaamstemperatuur. Onderliggend maakt de CORE 2 gebruik van dezelfde sensorchip en logica als zijn voorganger, maar volgens greenteg is de CORE 2 ook voorbereid op 'toekomstige innovaties' die het wil aanbieden, zonder daarbij in detail te treden.

De nieuwe CORE 2-sensor komt in maart op de markt en gaat 288 euro kosten. De eerstegeneratie-CORE-sensor blijft beschikbaar zolang de voorraad strekt en is afgeprijsd naar 228 euro. Greenteg zegt ook met een trade-inprogramma te komen, waarbij gebruikers tegen een gereduceerd tarief kunnen upgraden naar een nieuwe sensor. Details daarover worden later bekendgemaakt.

Naast hartslag- en powermeters maken steeds meer duursporters gebruik van sensors om de lichaamstemperatuur te meten. Een te hoge lichaamstemperatuur zorgt voor vermindering van prestaties en vooral professionele wielrenners, triatleten en marathonlopers maken daarom steeds vaker gebruik van sensoren die de lichaamstemperatuur meten. Met inzicht in de lichaamstemperatuur is het mogelijk gericht hittetrainingen uit te voeren, zodat het lichaam zich aanpast aan warmte.

De CORE-sensor van het Zwitserse greenteg is hierbij de meestgebruikte meter, omdat het apparaatje non-invasief op de huid gedragen wordt. De sensor meet huidtemperatuur en heat flux, de hoeveelheid warmte die het lichaam uitstraalt, en berekent op basis van die gegevens wat de kerntemperatuur van de gebruiker is. De CORE-software van greenteg werkt met hittezones en een 'Heat Strain Index' die tijdens het trainen helpen om met de juiste intensiteit en duur te trainen om de beste resultaten te behalen.