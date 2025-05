OpenAI brengt gratis versie van Advanced Voice Mode uit

ChatGPT-maker OpenAI brengt een gratis versie uit van zijn Advanced Voice Mode. Met de functie kunnen gebruikers natuurlijke spraakgesprekken voeren met de chatbot. Voorheen was Advanced Voice Mode alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

OpenAI laat op X weten dat Advanced Voice Mode nu ook beschikbaar is voor gratis gebruikers van ChatGPT. De gratis versie maakt gebruik van GPT-4o mini. Volgens OpenAI zijn het tempo en de toon van de natuurlijke gesprekken vergelijkbaar met die van de betaalde GPT-4o-versie, maar dan kosteneffectiever.

De Advanced Voice Mode is sinds oktober 2024 beschikbaar voor betalende gebruikers in de Europese Unie. De geavanceerdere versie van de spraakmodus kan nuances in gesprekken opvangen, zoals de snelheid waarmee gebruikers praten.