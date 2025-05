Intel laat pc’s direct verbinden en randapparatuur delen via Thunderbolt Share

Intel gaat het mogelijk maken om twee pc’s direct met elkaar te verbinden via een Thunderbolt-kabel. Thunderbolt Share kan gebruikt worden voor het delen van bestanden, maar ook voor het doorverbinden van monitors en andere randapparatuur.

De nieuwe feature van Intels snelle kabelstandaard geeft na het verbinden van de twee pc's vier opties. Het is mogelijk om de controle over de andere computer over te nemen, mappen te synchroniseren, bestanden over te zetten via een soort dubbele Verkenner-interface en data over te zetten van een oude naar een nieuwe pc.

Bij het overnemen van de pc wordt het beeld doorgestuurd in de originele resolutie, zonder dat er compressie wordt toegepast. Bij 1080p-resolutie gaat dat gegarandeerd met 60Hz; bij hogere resoluties is de verversingssnelheid afhankelijk van de mogelijkheden van beide pc's. De verbinding kan via een directe point-to-pointverbinding tussen de twee pc's lopen, maar ook via een dockingstation of monitor met ondersteuning voor Thunderbolt. Elk apparaat moet Thunderbolt 4 of 5 bieden.

Net als Thunderbolt zelf maakt de Share-optie gebruik van Intel VT-d om de overdracht te beveiligen. Daarnaast kan een wachtwoord worden vereist en kunnen gevoelige handelingen alleen lokaal worden uitgevoerd. Systeembeheerders kunnen de functie naar wens uitschakelen of beperken via een grouppolicy. Vooralsnog werkt Thunderbolt Share alleen op Windows en niet op macOS of Linux.

Thunderbolt Share is in feite een softwareproduct dat Intel licenseert aan fabrikanten van pc's en andere Thunderbolt-accessoires. Je kunt het voorlopig niet zelf aanschaffen, maar mag het op twee pc's installeren zodra je een apparaat koopt dat gecertificeerd is voor Thunderbolt Share, of dat nu een van die pc's is of een accessoire zoals een dock. Onder andere MSI, Lenovo, Acer, Kensington, Belkin en Razer zouden werken aan pc's en accessoires met een Share-licentie. Wat zo'n licentie een fabrikant kost, wil Intel op vragen van Tweakers niet zeggen. De eerste apparaten komen nog dit jaar op de markt.