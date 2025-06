Leuvense onderzoekers vinden kwetsbaarheid in chips van AMD

Onderzoekers van de universiteiten van Leuven, Birmingham en Lübeck hebben een kwetsbaarheid gevonden in chips van AMD. Het probleem werd in februari al bij AMD gemeld en het lek is inmiddels gedicht.

Het team van computerwetenschappers en cryptografen richtten zich tijdens het onderzoek op de communicatie tussen de processor en het systeemgeheugen, dat via een chip genaamd SPD verloopt, schrijft De Tijd. Als een apparaat opstart, geeft die chip door aan de processor wat het beschikbare geheugen is.

De onderzoekers ontdekten dat mogelijk is om de processor te misleiden, waardoor het lijkt alsof er meer geheugen is. Dat creëert een mogelijkheid om de beveiligingstechnologie secure encrypted virtualisation van AMD te omzeilen. Deze beveiligingstechnologie wordt gebruikt om privacygevoelige data in bijvoorbeeld datacentra veilig en versleuteld te bewaren. Door de aanval wordt het mogelijk om toch toegang te krijgen tot deze data en deze zelfs te overschrijven.

Voor de aanval - die BadRAM genoemd wordt - is inmiddels een speciale website gemaakt met meer informatie. Daar vertellen de wetenschappers dat de aanval uit te voeren is met tien dollar aan hardware die gewoon in de winkel te koop is. Voor de aanval is wel fysieke toegang tot de SPD-chip nodig.

De wetenschappers stelden AMD in februari op de hoogte van het probleem, maar maken het nu pas wereldkundig. Op die manier kreeg het bedrijf de tijd om het lek te dichten. De chipfabrikant heeft inmiddels firmware-updates uitgebracht om het probleem te verhelpen.