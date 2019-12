Roland integreert Alexa in digitale piano om makkelijker functies te selecteren

Instrumentenbouwer Roland heeft een digitale piano uitgebracht waarin Amazons spraakassistent Alexa is geïntegreerd. De bedoeling is dat muzikanten via spraakopdrachten vlotter een bepaalde instelling of functie van het instrument kunnen selecteren.

Met de Go:Piano with Alexa Built-in hoeven gebruikers volgens Roland minder vaak in de uitgebreide menu’s met instellingen te duiken. Tal van functies kunnen direct met een spraakopdracht worden geactiveerd. Zo is het onder meer mogelijk om een metronoom te starten, het tempo op te voeren of om een keuze te maken uit de veertig verschillende sounds. De Japanse fabrikant stelt dat 'nagenoeg elke menu-instelling via spraak kan worden geselecteerd'.

Via de geïntegreerde stereoluidsprekers kan de gebruiker ook muziek afspelen via de streamingdienst Amazon Music en vervolgens op de piano met de nummers meespelen. Tegelijk functioneert de Go:Piano ook als een ‘gewone’ smart speaker die tal van opdrachten kan uitvoeren, zoals het beantwoorden van vragen en het bedienen van andere slimme toestellen in huis.

Net als veel instrumenten van Roland werkt de Go:Piano samen met de Piano Partner 2-app voor Android en iOS. Via deze applicatie kunnen gebruikers onder meer hun speelniveau verbeteren of ingespeeld werk online opslaan. Ook een aantal functies van de Piano Partner 2-app kunnen via Alexa worden aangestuurd.

De Go:Piano with Alexa Built-in is voorzien van 61 toetsen en uitgerust met een oplaadbare accu, waardoor het toestel ook portable kan worden gebruikt. Alexa kan evenwel uitsluitend worden aangesproken via een wifi-verbinding.

Roland introduceert de Go:Piano eerst in markten waar de spraakassistent van Amazon officieel wordt ondersteund. Nederland en België horen daar nog niet bij. De adviesprijs in Amerika bedraagt 500 dollar. Dat is omgerekend zo’n 449 euro, exclusief btw. Overigens heeft de Japanse fabrikant er bijna een jaar over gedaan om de Go:Piano klaar voor de marktintroductie te maken. Het bedrijf toonde het instrument voor het eerst aan het grote publiek op de Consumer Electronics Show in Las Vegas, begin 2019.