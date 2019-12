Wizards of the Coast wil zeven of acht D&D-games uitbrengen

Uitgever Wizards of the Coast wil de komende paar jaar zeven of acht Dungeon & Dragons-games uitbrengen. Het gaat om games in verschillende genres, van strategiespellen tot games waar personages centraal staan.

Na jaren van relatieve stilte keert Dungeons & Dragons nadrukkelijk terug naar de gamewereld, schrijft GamesIndustry op basis van een interview met Wizards of the Coast-president Chris Cocks. De topman hield het interview naar aanleiding van de onthulling van een van de komende D&D-games, Dark Alliance, tijdens de Game Awards 2019.

Die game is van studio Tuque Games, dat in oktober werd overgenomen door Wizards of the Coast en Cocks omschrijft het project als 'mid-sized'. Een andere D&D-game waarvan bekend is dat deze in ontwikkeling is, betreft de rpg Baldur's Gate III van het Belgische Larian Studios.

Er komen onder andere singleplayergames en elke D&D-game krijgt hoe dan ook een singleplayeroptie, aldus Cocks. "We doen een verscheidenheid aan genres. In toekomstige games ontdekken we verschillende richtingen, van omvangrijke strategie en gevechten op het niveau van legers, tot intieme weergaven van personages."