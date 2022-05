Microsoft maakt Nieuws en Interesses voor taakbalk Windows 10 breed beschikbaar

Microsoft is begonnen met het toevoegen van de functie Nieuws en Interesses aan de taakbalk van Windows 10. Het gaat om een gefaseerde distributie, te beginnen met gebruikers die de preview van de cumulatieve April 2021-update doorgevoerd hebben.

In de komende maanden moet Nieuws en Interesses breed beschikbaar komen, meldt Microsoft. Deze functie toont standaard het weer, gepersonaliseerd op basis van de locatie van de gebruiker, met een uitklapmenu voor nieuws en andere gepersonaliseerde meldingen. Links naar berichten opent Windows standaard in de Edge-browser. Gebruikers kunnen hun interesses aanpassen via de MSN-site en de functie is uit te schakelen door te rechtsklikken op de taakbalk. Nieuws en Interesses toont op het moment van schrijven nog geen reclame.

Microsoft meldt dat Windows 10-gebruikers die de April 2021 Cumulative Update Preview draaien de functie als eerste ontvangen, zoals eerder deze week gemeld. Maar in de komende maanden volgen systemen die Windows 10 November 2019 Update of latere versies draaien en die de komende Mei 2021-update installeren. Beheerders van systemen van organisaties kunnen de functie in- of uitschakelen. Microsoft testte de nieuwsfunctie de afgelopen maanden bij Insiders-gebruikers in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Australië en India.