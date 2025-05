WhatsApp-videobellen was bijna beschikbaar geweest op Amazon Echo-apparaten

Amazon en Meta hadden in de zomer van 2020 bijna een deal gesloten, waarbij gebruikers konden bellen of videobellen via WhatsApp op Amazon Echo-apparaten. De deal had Echo-apparaten met een scherm in Europa vermoedelijk aantrekkelijker gemaakt.

Amazon Echo Show 15

Amazon en Meta waren 'twee dagen verwijderd van een deal', zegt Meta-topman Andrew Bosworth tegen Buzzfeed. Uiteindelijk besloot Meta-topman Mark Zuckerberg dat de coronapandemie, waarin veel mensen meer gingen videobellen, mogelijk een kans bood voor Meta om veel meer te verkopen van de eigen Portal-apparaten. Daarom ging de deal niet door.

Als de deal was doorgegaan, had Amazon contacten van WhatsApp en Facebook Messenger kunnen integreren in zijn Echo-apparaten. Nu kunnen gebruikers van een Echo Show alleen andere eigenaren met zo'n apparaat bellen of mensen die de app van digitale assistent Alexa op hun telefoon hebben staan. Dankzij een deal met Meta had Amazon kunnen proberen Echo's te verkopen als apparaten voor kinderen of ouderen om makkelijk te videobellen.

Meta besloot enkele maanden geleden te stoppen met de eigen Portal-apparaten. Volgens Bosworth had de markt voor smarthomeapparatuur zich niet zo ontwikkeld als Meta, destijds Facebook, bij de start van Portal in 2018 had ingeschat. Daardoor bleef het een relatief kleine markt en kon het niet uit voor Meta om erin te blijven investeren.