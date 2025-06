Braziliaanse rechter laat bankrekeningen Starlink blokkeren

Een rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof heeft de bankrekeningen van Starlink laten blokkeren. Volgens Starlink wil de rechter op deze manier eigenaar Elon Musk dwingen om de openstaande boetes van socialemediaplatform X te betalen.

Doordat Starlink geen toegang meer heeft tot de bankrekeningen, kan het geen banktransacties doen in Brazilië, meldt het bedrijf op X. "Het bevel is gebaseerd op de conclusie dat Starlink verantwoordelijk zou moeten zijn voor de ongrondwettelijke boetes die aan X zijn opgelegd. De blokkade werd uitgevoerd zonder Starlink de kans te bieden om zich te verweren, wat wel wordt gegarandeerd door de Braziliaanse grondwet", aldus Starlink. Het satellietbedrijf heeft gezegd in beroep te gaan tegen het besluit. In de tussentijd kunnen Braziliaanse Starlink-gebruikers gratis gebruikmaken van de dienst, schrijft Starlink- en X-eigenaar Elon Musk.

Musk heeft al langer een conflict met Alexandre de Moraes, de rechter die de blokkade heeft bevolen, schrijft Reuters. Eerder dit jaar beval Moraes X om bepaalde accounts te blokkeren. De accounts waren van aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro en verspreidden nepnieuws en haatberichten. Musk weigerde namens X om gehoor te geven aan het bevel en noemde het 'censuur'.

Het platform had gezegd zich 'onmiddellijk' terug te trekken uit Brazilië omdat Moraes zou hebben gedreigd om een van de juridische vertegenwoordigers van X te arresteren als de accounts niet geblokkeerd zouden worden. Dit is opmerkelijk, omdat X volgens de rechter geen juridische vertegenwoordiger heeft in Brazilië. Grote techbedrijven zoals X zijn hiertoe verplicht als ze zaken willen doen in het Zuid-Amerikaanse land. X kreeg tot donderdag de tijd om een vertegenwoordiger aan te wijzen.

Aanvulling: Zin over gratis gebruik van Starlink in Brazilië toegevoegd.