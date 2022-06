Huawei-dochterbedrijf Honor plant presentatie op IFA-beurs

Huawei-dochterbedrijf Honor heeft een presentatie gepland op elektronicabeurs IFA in Berlijn. De beurs gaat in fysieke vorm op kleine schaal door en veel fabrikanten lijken geen evenementen gepland te hebben staan.

De presentatie, waarvan GSMArena gegevens online zette, vindt plaats op vrijdag 4 september in Berlijn. Honor presenteert daar mogelijk telefoons, tablets, wearables en andere techproducten. Naast Honor zegt GSMArena dat ook Realme, een Oppo-dochter, een aankondiging gepland heeft staan.

Het is onduidelijk hoeveel fabrikanten aanwezig zullen zijn op de beurs. De IFA-beurs in Berlijn gaat door, maar zal vanwege risico op verspreiding van het coronavirus niet open zijn voor publiek. In plaats daarvan is er plek voor duizend genodigden, zo liet de organisatie eerder weten. Onder meer Samsung heeft al laten weten niet naar IFA te gaan dit jaar. Veel andere fabrikanten hebben officieel nog niets laten weten.