Oppo-dochter Realme presenteert volgende week midrangetelefoon met 65W-lader

Oppo-dochtermerk Realme presenteert volgende week zijn eerste smartphone die laden met 65W ondersteunt. Realme noemt dat SuperDart-laden. Veel telefoons werken met laders met vermogens tussen 18 en 35W.

Realme, dat zich sterk richt op de Indiase markt, noemt in de teaser de Realme 7 de 'snelst ladende telefoon van India'. In de tweet zegt de fabrikant verder dat de telefoon aan de achterkant vier camera's zal hebben, waarvan de primaire camera een 64-megapixelsensor van de tweede generatie heeft.

De fabrikant laat nog niets weten over een Europese release, maar Realme houdt volgende week naast het Indiase evenement ook een persconferentie op elektronicabeurs IFA. Die beurs vindt, op kleinere schaal dan normaal, plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn. De Realme 6-telefoons kwamen eerder dit jaar uit in de Benelux. Die kunnen laden met maximaal 30W. Het plaatje in de teaser laat een telefoon zien met een gat in het scherm voor de frontcamera in de linkerbovenhoek. Verder geeft Realme nog geen details over de smartphone.