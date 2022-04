E-tickets voor ov zijn in toekomst te koop in 9292-reisapp - update

Ov-dienst 9292 is begonnen met een proef om gebruikers e-tickets te laten kopen via de app. De functie is nu beschikbaar voor 1200 gebruikers van de Android-app, maar moet later beschikbaar komen voor alle gebruikers.

Deze betaaloptie is afkomstig van Tranzer, een bedrijf dat al langer e-tickets voor in het ov verkoopt. De kaartjes zijn iets duurder dan bij vervoerders zelf, omdat 9292 en Tranzer servicekosten rekenen voor het gebruik van de dienst, schrijft 9292.

De functie komt in een knop onderaan in de app na het geven van een reisadvies. Volgens 9292 is het voordeel voor gebruikers dat zij niet meer langs een kaartautomaat hoeven om een kaartje te kopen. Ze kunnen met deze functie rechtstreeks een e-ticket bestellen na het invullen van gegevens.

Het kopen van e-tickets vanuit de app is nu alleen beschikbaar voor Android, maar komt ook in de iOS-versie van de app. Na de pilot, waarvan onbekend is hoe lang hij duurt, zal 9292 de e-ticketfunctie voor het grote publiek live zetten in de app.

Update, 07-08-2020: Dat het aanvankelijk alleen om treinkaartjes in de trein voor enkele reizen in de tweede klas gaat, zoals aanvankelijk in het artikel stond, klopt niet, volgens 9292. Ook voor andere vervoerders zijn kaartjes te koop: "We verkopen de kaartjes juist voor de gehele reis, dus ook als je met de bus, tram, metro of veer reist. Zo heb je echt de gehele reis in één app."