Xiaomi brengt Redmi 9 met 5020mAh-accu uit in Benelux voor 149 euro

De Chinese smartphonemaker Xiaomi heeft zijn Redmi 9 uitgebracht in Nederland. De telefoon gaat, net als bij de release in Spanje enkele weken geleden, 149 euro kosten. De telefoon is woensdag uitgekomen.

De Redmi 9 komt uit in twee varianten: de versie met 3GB aan lpddr4x-geheugen en 32GB emmc-opslag kost 149 euro, terwijl de telefoon met 4GB geheugen en 64GB opslag 169 euro moet opbrengen, zo laat Xiaomi weten. Het toestel zal in Nederland en België verkrijgbaar zijn bij diverse retailers.

De Redmi 9 heeft een 6,53"-lcd met afmetingen van ongeveer 15x7cm, een oppervlakte van 104 vierkante centimeter en een resolutie van 2340x1080 pixels, goed voor een beeldverhouding van 19,5:9. Aan de bovenkant zit een druppelvormige inkeping voor de 8-megapixelfrontcamera. De telefoon meet 16,3x7,7cm , is 9,1mm dik en weegt 198 gram.

Aan de achterkant zitten vier cameralenzen. De primaire camera heeft een beeldhoek van 75 graden en een sensor van 13 megapixels, de tweede camera heeft een ultragroothoeklens van 118 graden en een 8-megapixelsensor. Daarbij zitten nog een 5-megapixelmacrocamera en dieptesensor. Video's maken gaat met maximaal 1080p op 30fps.

De 5020-mAh-accu is op te laden met 18W dankzij Quick Charge 3-ondersteuning, al levert Xiaomi een 10W-lader mee. Laden gebeurt via de usb-c-poort aan de onderzijde. Aan de achterkant zit een vingerafdrukscanner voor biometrische authenticatie. De soc is een MediaTek Helio G80 met twee Cortex A75-kernen en zes A55-kernen. De op 12nm gemaakte soc heeft een Mali G52MC2-gpu op 950MHz.

Xiaomi zegt niets over de release van de onlangs aangekondigde goedkopere modellen in de Redmi 9-serie; de fabrikant presenteerde de Redmi 9a en 9c deze week in Maleisië.