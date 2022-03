Telegram brengt eerste versie van videobellen uit

Telegram heeft zijn langverwachte videobelfunctionaliteit uitgebracht. Het gaat nog om een vroege versie waarbij alleen een videogesprek tussen twee personen gehouden kan worden; groepsgesprekken komen later.

De videobeloptie is beschikbaar voor Android en iOS en komt als update naar gebruikers toe. Volgens Telegram is de functionaliteit nog in het alpha-stadium en ontbreken er daardoor features. Gebruikers kunnen een videogesprek starten vanaf de profielpagina van een contactpersoon, en tijdens het gesprek kan desgewenst video aan of uit worden gezet. Er is ook ondersteuning voor picture-in-picture, waardoor multitasking mogelijk is. Verder wordt er gebruikgemaakt van dezelfde encryptie die ook voor audio- en chatgesprekken wordt ingezet.

Vooralsnog is het niet mogelijk om met meerdere personen te videobellen; groepsgesprekken worden in een later stadium toegevoegd. Dat moet ergens in de komende maanden gebeuren, maar een precieze releasedatum is er niet.

Vorige week verscheen al een bèta van de Android-versie van Telegram waarin videobellen zat verwerkt, en ook het bedrijf zelf hintte er al op dat de functionaliteit binnenkort zou verschijnen.