WhatsApp voor iOS kan Netflix-trailervideo's direct binnen de app afspelen

In de iOS-versie van de WhatsApp-app is het nu mogelijk om trailervideo's van Netflix rechtstreeks te bekijken via de picture-in-picture-functie. WhatsApp heeft de wijziging nog niet officieel aangekondigd.

Als een iOS-gebruiker een Netflix-link van een trailer in WhatsApp plakt, komt er een grote thumbnail in beeld met een afspeelicoontje. Als een gebruiker daarop drukt, wordt de video binnen WhatsApp afgespeeld, zonder dat daarvoor de Netflix-app wordt geopend. Dit geldt overigens alleen nog voor trailervideo's; hele films of series kunnen nog niet binnen WhatsApp worden bekeken.

Een volger van WABetaInfo maakte melding van de toevoeging en de website bevestigt het. WhatsApp heeft nog geen officiële aankondiging gedaan en mede daardoor is het nog onbekend wanneer deze functie ook beschikbaar komt voor WhatsApp-gebruikers met een Android-apparaat.

In WhatsApp is het sinds vorig jaar mogelijk om video's van bepaalde bronnen direct af te spelen binnen de app, waarbij het onder meer gaat om video's van Facebook, YouTube en Instagram. Nu kunnen Netflix-trailervideo's aan dat rijtje worden toegevoegd, al is het dus nog beperkt tot iOS. Gebruikers moeten wel de nieuwste versie van WhatsApp hebben.