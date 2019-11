Adobe Aero-app laat ontwikkelaars ar-projecten maken zonder programmeren

Adobe heeft tijdens zijn Max-conferentie een nieuwe app geïntroduceerd waarmee ontwikkelaars volgens het bedrijf vrij eenvoudig augmented reality-ervaringen kunnen maken, zonder dat daar ervaring met programmeren voor nodig is.

De app Aero, die onderdeel is van de Creative Cloud, moet voor ontwikkelaars een intuïtieve manier zijn om ar-ervaringen te creëren. Aero maakt het mogelijk om allerlei interactieve situaties met 3d-objecten te maken en draait vooralsnog alleen op iOS en iPadOS.

Volgens Adobe hoeven gebruikers niet te programmeren en worden de projecten in Aero gebouwd vanuit een visuele gebruikersinterface, waarbij stap voor stap instructies beschikbaar zijn. Ontwikkelaars kunnen hun handen gebruiken om objecten in de ruimte te plaatsen en een pad uit te stappen, en ze kunnen bijvoorbeeld triggers plaatsen zodat gebruikers iets met de objecten kunnen doen.

Het is een gratis app waarbij gebruik wordt gemaakt van honderden gratis assets die in de app beschikbaar zijn, wat overeenkomt met de Reality Composer-app uit iOS 13. Gebruikers kunnen daarnaast ook een groot aantal 2d- en 3d-bestanden importeren uit bijvoorbeeld Photoshop of de Creative Cloud.

De app ondersteunt psd-bestanden, zodat bestaande Photoshop-bestanden kunnen worden geïmporteerd en waarbij de lagen in 3d bekeken kunnen worden. Gemaakte projecten kunnen als usdz-bestanden worden geëxporteerd, zodat het bijvoorbeeld via iMessage naar anderen gestuurd kan worden.