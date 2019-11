Adobe komt in 2020 met Photoshop Camera-app voor iOS en Android

Adobe komt met een Photoshop Camera-app voor Android en iOS. De app bevat verschillende filters en effecten. Deze filters kunnen zowel in real time als achteraf aan foto's worden toegevoegd. De app is gratis en wordt in 2020 verwacht.

De Photoshop Camera-app gebruikt een ai-framework dat automatisch filters en 'lenzen' moet suggereren. De kunstmatige intelligentie herkent volgens Adobe verschillende foto-onderwerpen en doet daarna een suggestie voor een effect of filter. Deze filters kunnen in real time, tijdens het maken van een foto, gebruikt worden. Ze kunnen ook toegevoegd worden aan een foto die eerder is genomen.

De camera-app moet de functies van software als Photoshop en Lightroom enigszins automatiseren voor minder ervaren gebruikers. De app kan volgens Adobe zaken als de 'dynamic range' en 'tonality' van een foto aanpassen. Handmatige aanpassingen aan foto's zijn ook mogelijk. Zo krijgt de app een aparte sectie waar gebruikers de belichting, het contrast, de highlights en de schaduwen naar wens kunnen aanpassen, wat vergelijkbaar lijkt te zijn met apps als Lightroom Mobile en Snapseed.

De app geeft gebruikers daarnaast toegang tot lenzen die door artiesten zijn gemaakt. Zo komt Billie Eilish met een eigen lens voor de app. Het is niet bekend of deze filters gratis zullen zijn; misschien worden het in-app aankopen. Het concept van lenzen is overigens niet nieuw; zowel Snapchat als Instagram Stories bevat soortgelijke effecten.

Gebruikers kunnen zich nu inschrijven voor een vroege preview-versie van de app. Adobe hoopt Photoshop Camera in 2020 gratis voor iedereen uit te brengen. Eerder op maandag kondigde het bedrijf een Photoshop-versie voor iPad aan.