Lightroom-update laat iOS- en iPadOS-gebruikers foto's direct importeren

Lightroom-gebruikers op een apparaat met iOS of iPadOS hebben vanaf nu de mogelijkheid om foto's rechtstreeks te importeren in het fotobewerkingsprogramma, zonder dat daarvoor een omweg nodig is.

Adobe schrijft dat gebruikers met een iPad of iPhone met iOS 13.2 of hoger in Lightroom hun raw-bestanden rechtstreeks kunnen importeren, via een Lightning-naar-sd-adapter, Lightning-naar-usb 3.0-adapter, een usb-c-kaartlezer of direct vanuit een camera die via een kabel wordt aangesloten.

Voorheen was het al wel mogelijk om foto's in Lightroom te importeren op een iPad of iPhone, maar dat moest via de omweg van de camera roll, waarna Lightroom kon worden geopend en de foto's naderhand weer van de camera roll verwijderd moesten worden. Apple maakte deze workaround begin dit jaar mogelijk, wat mede werd ingegeven door de onmogelijkheid van iPads om met externe opslagapparaten te verbinden.

Daarnaast zorgt de update ervoor dat gebruikers van apparaten met iOS en iPadOS nu vanuit Lightroom meerdere foto's kunnen exporteren in de originele bestandsformaten, maar ook als tif-,jpeg- en dng-bestanden. Deze exporteerfunctie kwam in november al uit voor Android en ChromeOS.

De Lightroom-versies voor Windows, Mac, Android, ChromeOS en iOS krijgen ook een update waarmee gebruikers via het web, desktop of mobiele apparaten foto's kunnen toevoegen aan gedeelte albums in Lightroom. In augustus kwam deze functie van het delen van albums al beschikbaar, waarbij iemand zijn album kan delen en andere kan uitnodigen om ook foto's toe te voegen, maar dat kon toen nog niet via desktops of mobiele apparaten.