Adobe brengt Lightroom-update uit voor gpu-versnelling tijdens fotobewerking

Adobe heeft updates uitgebracht waarmee gebruikers van Lightroom Classic en Adobe Camera Raw gebruik kunnen maken van gpu-versnelling tijdens het bewerken van foto's. Deze ondersteuning zou de prestaties bij deze twee desktop-apps moeten verbeteren.

Volgens Adobe kunnen Lightroom Classic en Camera Raw na de update gebruikmaken van krachtigere gpu's tijdens het bewerken van beeldmateriaal. Gebruikers zouden een vloeiendere en responsievere ervaring krijgen, aldus de softwaremaker. De gpu-versnelling zal vooral een verschil maken bij gebruikers met krachtige gpu's en monitoren met relatief hoge resoluties, zoals 4k-monitoren. Dat betekent dat gebruikers met een 1080p-scherm en bijvoorbeeld een relatief trage of geïntegreerde gpu waarschijnlijk geen groot verschil zullen ervaren.

Er worden enkele nieuwe features toegevoegd, zoals de mogelijkheid om foto's als png-bestand te exporteren. Tot nu toe was het bij beide programma's alleen mogelijk om png-bestanden te openen en importeren. Lightroom Classic moet sneller werken door verbeteringen in de Bibiotheekmodule en gebruikers kunnen in het programma kleurlabels aan collecties toekennen. Tot slot is het in Lightroom Classic al langer mogelijk om verschillende afbeeldingen samen te voegen om hdr-foto's, panorama's of hdr-panorama's te creëren, maar nu kan dat ook met groepen van hdr- of panorama-foto's. In plaats van het een voor een samenvoegen van elke groep met afbeeldingen, kan een batch van gegroepeerde afbeeldingen nu direct worden samengevoegd.

Verder is er een update voor het hele Lightroom-ecosysteem, waarmee gebruikers van Lightroom voor Mac, Windows, iOS, Android, ChromeOS en via lightroom.adobe.com de mogelijkheid krijgen om eerder verwijderde foto's te herstellen. Daartoe is in alle Lightroom-apps een speciale map beschikbaar waarmee foto's tot zestig dagen na het verwijderen zijn terug te halen. Gratis gebruikers kunnen dit alleen doen op het apparaat waarop de foto's zijn verwijderd, maar Creative Cloud-leden en gebruikers met een Premium-abonnement kunnen verwijderde foto's herstellen op elk apparaat dat aan het account is verbonden.