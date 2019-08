Spotify haalt Android-widget uit zijn app

Spotify heeft de widget voor Android uit zijn app gehaald. De Zweedse muziekstreamingdienst is van mening dat deze niet genoeg toevoegt naast de persistent notification in de notification drawer, waar dezelfde informatie en knoppen te vinden zijn.

Gebruikers van de applicatie uiten her en der hun ongenoegen over de beslissing. Ze stellen dat het naar beneden halen van de notificatielade toch iedere keer weer een extra handeling is voordat ze bij hun muziekbediening kunnen. Op de website Spotify Community is een pagina opgezet waar gebruikers hun stem kunnen laten horen over een eventuele terugkomst van de widget. Voorlopig is de status van dat idee: 'not right now'.

Opvallend is dat concurrenten Google Play Music, Apple Music, Tidal en Soundcloud naast notification controls allemaal een Android-widget bieden om hun muziek mee te bedienen. Spotify is de eerste en wellicht enige die afscheid neemt van zijn Android-widget.