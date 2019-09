Spotify brengt Android-widget terug in zijn muziekapp

Spotify haalde vorige maand de widget uit zijn muziekstreamingapp voor Android, maar die afwezigheid zal waarschijnlijk van korte duur zijn. Het Zweedse bedrijf laat weten dat het de widget gaat terugbrengen.

Spotify laat op het eigen forum weten dat de widget in ere wordt hersteld in de Android-app, al meldt het niet wanneer dat precies zal gebeuren. Het bedrijf spreekt over een 'komende release op Android' en zegt dat het enkele verbeteringen heeft aangebracht die de prestaties en de visuele eigenschappen van de Android-widget moeten verbeteren.

Gebruikers reageerden overwegend negatief op het schrappen van de widget. Volgens velen betekent deze stap dat het bedienen van de muziekapp meer handelingen vergt, omdat in plaats van de widget de notificatielade moet worden gebruikt. Concurrenten van Spotify, zoals Google Play Music, Apple Music, Tidal en Soundcloud, hebben naast notificatiebediening allemaal nog gewoon een Android-widget.

Spotify besloot halverwege vorige maand om de afspeelwidget van de Android-app te verwijderen. De Zweedse muziekstreamingdienst was van mening dat die onvoldoende toevoegde naast de persistent notification in de notification drawer, waar dezelfde informatie en knoppen te vinden zijn. Spotify zegt niet waarom het nu op zijn schreden terugkeert, maar dat hangt waarschijnlijk samen met de flinke kritiek op de eerdere verwijdering; het bedrijf zegt dat het de feedback heeft gehoord.