Facebook introduceert nieuw logo om eigendomsstructuur te verduidelijken

Facebook gaat een nieuw logo gebruiken binnen zijn producten en marketingmaterialen, waaronder ook een nieuwe bedrijfswebsite. De Facebook-app behoudt zijn huidige logo's. Het bedrijf zegt dit te doen om duidelijker te maken welk bedrijf er achter de producten zit.

Het nieuwe logo bestaat simpelweg uit 'Facebook', waarbij een vrij onopvallend lettertype is gebruikt. Dit logo kan allerlei kleuren aannemen en is bedoeld om het moederbedrijf aan te duiden dat achter producten als Facebook, Instagram en WhatsApp zit.

Volgens Antonio Lucio, de hoogste marketingbaas bij Facebook, is het logo ontworpen om een 'visueel onderscheid te maken tussen het bedrijf en de app'. Facebook begon in juni met de toevoeging 'van Facebook' binnen alle apps en in de komende weken wordt begonnen met het gebruik van het nieuwe logo. De Facebook-app behoudt zijn eigen logo; het nieuwe logo is enkel voor het aanduiden van het gelijknamige moederbedrijf dat achter de diensten zit.

Lucio licht aan Bloomberg toe dat uit onderzoek blijkt dat de meeste Amerikanen niet weten dat WhatsApp en Instagram eigendom van Facebook zijn. Als mensen daar achter komen, zou het hun perceptie en waardering van Facebook als een bedrijf verbeteren, stelt hij. Lucio zegt dat bij het nadenken over ideeën om het moederbedrijf te onderscheiden van het sociale netwerk ook is overwogen om een geheel nieuwe naam te verzinnen, maar uiteindelijk is daar niet voor gekozen, omdat het volgens hem dan zou lijken alsof Facebook van zijn problemen zou weglopen.