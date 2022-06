Google schermt e-mail-accounts voormalige regering Afghanistan af

Google neemt stappen om te voorkomen dat de Taliban informatie inwint over de voormalige regering van Afghanistan, die Google-e-maildiensten gebruikte. Tegenover Reuters zegt het bedrijf 'tijdelijke actie te ondernemen om de relevante accounts veilig te stellen'.

Google zegt niet dat de accounts van de voormalig regering op slot gaan, maar een bron van het nieuwsmedium, die 'bekend is met de zaak', doet dat wel. Om welk ministerie het gaat, wordt bewust niet vermeld, maar uitzoekwerk van Reuters toont aan dat zo'n 24 verschillende overheidsinstanties gebruik maakten van Google-e-maildiensten.

Een medewerker van de voormalige regering vertelt Reuters dat de Taliban hem gevraagd had om de data voor ze te bewaren. De persoon in kwestie gaf daar geen gehoor aan en zit nu ondergedoken. Die gegevens kunnen informatie bevatten over werknemers, contacten van de voormalige regering en bondgenoten. De Taliban kan die informatie gebruiken om critici en tegenstanders in kaart te brengen en te vervolgen.

Facebook nam eerder al soortgelijke stappen. Dat bedrijf stelde in augustus een nieuwe functie beschikbaar aan gebruikers in Afghanistan waarmee met een druk op de knop een profiel geblokkeerd wordt. Daarmee wordt het profiel voor onbekenden afgeschermd.