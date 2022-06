Apple investeert voor derde keer in vier jaar in Gorilla Glass-maker Corning

Apple heeft voor de derde keer geld geïnvesteerd in Gorilla Glass-maker Corning. Deze keer gaat het om 45 miljoen dollar, waarmee de totale investering over de afgelopen vier jaar uitkomt op ongeveer 450 miljoen dollar.

De investering moet het mogelijk maken de productiecapaciteit van Corning in de VS uit te breiden, meldt Apple. Een deel van het geld gaat ook naar r&d, waarmee het bedrijf nieuwe soorten glas wil ontwikkelen die ervoor moeten zorgen dat producten minder snel stukgaan en langer meegaan.

Het is de derde investering in Corning van Apple in de afgelopen vier jaar. Het ging in 2019 om 250 miljoen dollar en in 2017 om 200 miljoen dollar. Het is onbekend of er een link met de investeringen is, maar Apple gebruikt op de iPhone 12-serie Cornings product Ceramic Shield. Volgens de fabrikant is dat product valbestendiger is dan glassoorten die Corning beschikbaar stelt aan andere fabrikanten, door het gebruik van keramische elementen.

Het geld komt uit het Advanced Manufacturing Fund van Apple. Met dat fonds investeert Apple in fabrikanten die in de Verenigde Staten onderdelen produceren die gebruikt worden in bijvoorbeeld iPhones en iPads. Eind 2017 investeerde Apple bijvoorbeeld 390 miljoen dollar in Finisar, een bedrijf dat lasers maakt die voor de Face ID-camera gebruikt worden.