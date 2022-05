Stichting van Max Schrems dient 422 klachten in vanwege illegale cookiebanners

De stichting noyb van privacyactivist Max Schrems heeft dinsdag 422 officiële klachten over illegale cookiebanners ingediend bij verschillende Europese privacyautoriteiten. Volgens de Oostenrijkse activist voldoen de betreffende bedrijven met hun cookiebanners niet aan de AVG.

De stichting None of Your Business maakte dinsdag bekend 422 klachten te hebben ingediend. De bedrijven overtreden volgens Schrems om uiteenlopende redenen de AVG met hun cookiemelding. De meest voorkomende overtreding is volgens noyb dat websites het moeilijker maken om cookies af te wijzen, dan om er toestemming voor te geven. Ook moet er volgens noyb te vaak worden doorgeklikt om cookies te kunnen afwijzen.

Noyb voegt de daad bij het woord nadat de stichting in mei ruim 500 bedrijven aanschreef om ze te wijzen op het onrechtmatig gebruik van cookiebanners. Schrems en zijn team gaven de bedrijven een maand de tijd om de overtredingen aan te passen voor ze een officiële klacht bij de autoriteiten zouden indienen. Hoewel 42 procent van de overtredingen werden opgelost binnen dertig dagen, hebben veel bedrijven volgens noyb niet alle problemen opgelost. Daardoor zijn 422 van de 516 bedrijven nog altijd in overtreding van de AVG, stelt de stichting.

Schrems' stichting wil dat bedrijven stoppen met het gebruiken van onduidelijke cookiebanners. Volgens Schrems 'gebruiken bedrijven elke beschikbare truc om bezoekers te manipuleren, in plaats van ze een simpele ja- of nee-optie te geven'. Daarom onderzoekt noyb websites van bedrijven om te kijken of ze wel voldoen aan de AVG. Voor het eind van het jaar wil Schrems nog eens 10.000 bedrijven op dezelfde manier aanschrijven.

De klachten zijn ingediend bij de privacytoezichthouders in tien verschillende EU-landen. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is niet bekend welke bedrijven zijn aangeschreven en over welke bedrijven noyb nu een officiële klacht heeft ingediend. Mogelijk zijn er ook klachten tegen Nederlandse bedrijven ingediend. Het bedrijf is ook niet van plan dat bekend te maken. "Ons doel is om voor verandering te zorgen en de wet na te leven, in plaats van de bedrijven publiek te maken", zegt de stichting.