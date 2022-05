HP kondigt all-in-one Chrome-desktop aan met kantelbaar scherm

HP heeft een nieuwe all-in-one-desktop aangekondigd met ChromeOS. De HP Chromebase heeft een 21.5"-scherm dat gedraaid kan worden naar portrait-modus. De Chromebase gaat rond de 600 dollar kosten. Het is nog niet bekend of de all-in-one ook naar Nederland komt.

HP kondigt dinsdag de Chromebase aan, die opvalt door het draaibare scherm en het feit dat de computer is weggewerkt in de voet van het scherm. De pylon-vormige voet van textiel is ook meteen de speaker van de computer. HP heeft de Chromebase uitgerust met een 5W speaker van Bang en Olufsen.

Het scherm is een ips-paneel en ondersteunt een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm kan 20 graden verticaal worden gedraaid en 90 graden horizontaal om het scherm in de verticale stand te zetten. De Chromebase is uitgerust met een Intel Core i3-10110U Comet Lake-processor. Verder heeft de computer 16GB werkgeheugen en een 256GB PCIe NVMe-ssd.

De all-in-one-desktop is aangekondigd voor de VS en is daar later deze maand verkrijgbaar vanaf 600 dollar. Het is niet bekend of er ook een release in Europa komt.

Naast de Chromebase kondigde HP nog een all-in-one-apparaat aan: de HP Chromebook x2 11. De Chromebook is een hybride apparaat en kan zowel als laptop als tablet gebruikt worden. De laptop heeft een 11"-aanraakscherm dat kan worden losgekoppeld van het meegeleverde toetsenbord. Het scherm heeft een resolutie van 2160x1440 pixels.

De Chromebook x2 11 is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 7c-processor. De accu zou 11 uur mee moeten gaan. Het apparaat is beschikbaar in twee versies, met 64GB of 128GB opslagruimte. De HP Wireless Pen kan worden gebruikt met de Chromebook, maar moet wel apart worden aangeschaft. Ook deze HP-machine is vooralsnog alleen aangekondigd voor de VS.