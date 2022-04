De smartphones van 2020 en 2021

Als je kijkt naar smartphones, gebeurde er zowel veel als weinig in 2020. Zo brachten alle Nederlandse providers hun 5G-netwerken dit jaar online, na de veiling van deze zomer, en er waren ook veel telefoons die meteen met die nieuwe techniek konden werken. Maar om dat nu nieuw te noemen? 5G-telefoons waren er vorig jaar ook al. Hetzelfde geldt voor de telefoons zelf: er kwamen wat meer vouwbare smartphones uit, maar alle fabrikanten die zich daarmee bezighielden, Samsung, Huawei en Lenovo, deden dat vorig jaar ook al en een nieuwe vorm voor vouwbare smartphones hebben we niet gezien.

Uiteraard zijn de smartphones van 2020 op veel gebieden weer een tikkeltje beter dan die van 2019. Ze hebben grotere accu's, mooiere schermen, meer en grotere camera's en snellere processors. In dit artikel bespreken we alle stappen die dit jaar zijn gezet.

De al ingezette daling in de verkoop van smartphones zette dit voorjaar nog harder door, als gevolg van de corona-lockdowns. Smartphonemakers moesten nog harder werken om ons ertoe over te halen nieuwe telefoons te kopen. Dat moet enerzijds met aantrekkelijke hardware, waar we het hier over hebben, maar laten we aan de andere kant de software en ondersteuning niet vergeten. Al die leuke componenten zijn aardig, maar je hebt er niets aan als er maar beperkte mogelijkheden zijn om je telefoon te laten repareren als hij stuk is, als reparaties duur en complex zijn, of als onderdelen niet beschikbaar zijn. En die nieuwe telefoon wordt ook ouder, maar hoe lang krijg je softwareondersteuning en upgrades? Dat worden steeds belangrijkere vragen naarmate we een telefoon langer blijven gebruiken.