Microsoft stelt Top Gun-uitbreiding voor Flight Simulator uit tot mei 2022

De eerder aangekondigde Microsoft Flight Simulator-update genaamd Top Gun: Maverick komt dit jaar niet meer beschikbaar. Dat had in november moeten gebeuren, maar dat wordt nu uitgesteld tot mei volgend jaar.

Het uitstel hangt volledig samen met het uitstel van de gelijknamige Top Gun: Maverick-film van Paramount Pictures. De release van die film is al meerdere keren opgeschoven en dat had op 19 november moeten gebeuren, maar dat wordt nu 27 mei. Microsoft gaf eerder al aan dat de uitbreiding op hetzelfde moment als de film zal uitkomen, waardoor ook de release van deze update voor Windows 10 en de Xbox Series X en S naar 27 mei opschuift.

De Top Gun-dlc werd halverwege juni aangekondigd. In de bijbehorende trailer, waar ook andere nieuwe content is te zien, zijn aan het einde kort beelden te zijn van een Amerikaans vliegdekschip en F/A-18E Super Hornet. De gratis update zal in ieder geval deze straaljager bevatten. Microsoft Flight Simulator kan al gespeeld worden met een straaljager als de Eurofighter Typhoon, maar die toevoeging is niet gratis.

Dinsdag komt World Update VI uit. Met deze gratis uitbreiding worden Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gedetailleerder weergegeven. Bepaalde specifieke steden en locaties zijn tot in detail in 3d opgebouwd. De uitbreiding voegt zo'n honderd nieuwe gedetailleerde points of interests toe en de Alpen zullen er veel gedetailleerder uitzien.