Microsoft brengt Australië-update en Fokker F. VII-dlc uit voor Flight Simulator

Microsoft heeft de zevende World Update voor Flight Simulator uitgebracht. De update neemt Australië onder de loep en zorgt dat dit continent met meer detail wordt weergegeven. Ook brengt Microsoft de Fokker F. VII uit als betaalde uitbreiding.

Na het doorvoeren van de Australië-update is onder andere het Groot Barrièrerif met meer detail te zien. In een trailer toont Microsoft de verschillende gebieden die onder de loep zijn genomen en in de changelog laat het ontwikkelteam een lijst zien met de verbeterde locaties en luchthavens. Er zijn in totaal 94 points of interests die aangepast zijn voor gedetailleerde weergave. Verder voegt de update zestien activiteiten toe, waaronder bush trips en landingsoefeningen.

Vier luchthavens zijn 'met de hand' nagemaakt door Orbx Simulation Systems uit Australië. Van honderd andere luchthavens zijn details in hogere resoluties toegevoegd, maar die zijn niet volledig met de hand opgebouwd. De World Update is gratis voor bezitters van Flight Simulator.

Fokker F. VII-dlc

Gelijktijdig met de nieuwe World Update brengt Microsoft een nieuw vliegtuig uit in de Local Legends-serie. Dat gaat om de Fokker F. VII in verschillende uitvoeringen. Dat vliegtuig stamt uit de periode 1920 tot 1930 en is gemaakt door het Nederlandse Fokker. De betaalde uitbreiding bevat vijf uitvoeringen van het vliegtuig, waaronder een KLM-variant. Ook zitten er missies bij de uitbreiding, die gelinkt zijn aan het vliegtuig. De bundel kost 15 dollar.