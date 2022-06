Microsoft Flight Simulator krijgt competitieve racemodus met stuntvliegtuigen

Microsoft voegt deze herfst een competitieve spelmodus toe aan Flight Simulator. Spelers krijgen de mogelijkheid tegen elkaar te racen met stuntvliegtuigen. Microsoft is daarvoor een samenwerking aangegaan met de Reno Air Racing Association.

In samenwerking met RARA brengt Microsoft de STIHL National Championship Air Races naar Flight Simulator. Dat is een officieel kampioenschap van vliegtuigraces, met stuntvliegtuigen die snelheden tot ruim 800km/u halen en races uitvoeren op hoogten tussen 15 en 75 meter.

Volgens Microsoft is de Reno Air Races-toevoeging de eerste grote uitbreiding voor Flight Simulator. Spelers kunnen het daarin tegen elkaar opnemen, belooft het bedrijf. Hoeveel spelers er tegelijk kunnen racen is nog niet duidelijk. De uitbreiding komt in de herfst uit en is gratis voor bezitters van de game. Een verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

World Update VI verschijnt op 7 september

Ook maakte Microsoft bekend dat World Update VI op 7 september uitkomt. Met deze gratis uitbreiding worden Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gedetailleerder weergegeven. Specifieke steden en locaties zijn tot in detail in 3d opgebouwd. De uitbreiding voegt zo'n honderd nieuwe gedetailleerde points of interests toe en het alpengebied zal er veel gedetailleerder uitzien.

Verder gaat Microsoft de Junkers JU-52 opnemen in Flight Simulator. Dat is een Duits vliegtuig uit 1930, die liefkozend 'Tante JU' wordt genoemd. Ook brengt Microsoft de VoloCity-luchttaxi van Volocopter naar Flight Simulator. Dat is een toekomstige Duitse eVTOL, ofwel een vliegtuig dat verticaal kan opstijgen en kan landen en ontworpen wordt voor korte vluchten in stedelijke omgevingen.

Over de eerder aangekondigde Top Gun-uitbreiding heeft Microsoft geen nieuwe details bekendgemaakt. Eerder is al aangegeven dat die uitbreiding zowel simfanaten als arcadegamers aan moet spreken. De uitbreiding wordt tegelijkertijd met de Top Gun Maverick-film uitgebracht; die staat gepland voor 18 november.