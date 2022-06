Bungie onthult nieuwe Destiny 2-uitbreiding The Witch Queen

Bungie heeft de volgende uitbreiding aangekondigd voor Destiny 2. De nieuwe uitbreiding heet The Witch Queen en is de vierde uitbreiding voor de game. Volgens de uitgever verschijnt de uitbreiding op 22 februari 2022.

In The Witch Queen nemen Destiny 2-spelers het op tegen Savathûn van de Hive. Bungie voegt met de uitbreiding in elk geval een nieuwe grote locatie aan de game toe: Savathûn's Throneworld.The Witch Queen verschijnt op 22 februari 2022 op alle platformen waar Destiny 2 op beschikbaar is.

De uitbreiding voegt verder het nieuw wapentype Glaives toe, ook krijgt de game een nieuwe crafting-systeem. Daarnaast kunnen spelers zoals gebruikelijk nieuwe dungeons verwachten.

Tot de release van The Witch Queen moeten spelers het nog even doen met de huidige uitbreiding Beyond Light. Wel krijgt deze uitbreiding dinsdag een nieuwe contentupdate. De update voegt nieuwe activiteiten, loot en verhaal toe aan de game. Ook komt de crossplayfunctie nu definitief naar de game. Eerder dit jaar konden spelers van verschillende platformen al even samen spelen, omdat Bungie crossplay per ongeluk had geactiveerd.

Bungie maakte eerder al bekend de Destiny-franchise nog jaren te willen ondersteunen en uitbreiden. In februari maakte de studio bekend een kantoor te willen openen in Amsterdam.