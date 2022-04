Thrustmaster introduceert nieuwe joystick en sidestick voor flightsims

Thrustmaster heeft vier nieuwe producten in de TCA-serie voor flightsims aangekondigd. Het gaat om een modulaire joystick met meerdere instelbare knoppen, een stand, een sidestick met twee thrusthendels, en een add-on voor de sidestick. De producten zijn samen met Airbus gemaakt.

Het eerste product van Thrustmaster valt in de Thrustmaster Civil Aviation-serie. Dat is de TCA Sidestick Airbus Edition. Deze joystick heeft twaalf instelbare actieknoppen en vier verwisselbare knopmodules. De joystick is een replica van de sidestick die Airbus gebruikt in de A320- en A320neo-vliegtuigen. In de voet van de joystick zit een throttle met straalomkeerfunctie.

Met straalomkering kunnen spelers volgens Thrustmaster bepaalde manoeuvres beter onder de knie krijgen. De joystick-greep kan tot slot worden gedraaid, om het roer van een vliegtuig te bedienen. Eventueel kan deze draaigreep worden vergrendeld.

Naast de joystick komt Thrustmaster met de aanvullende TCA Quadrant Airbus Edition. Dit apparaat heeft twee aparte thrusthendels die aan elkaar gekoppeld kunnen worden om viermotorige toestellen te kunnen besturen. De Quadrant heeft acht fysieke actieknoppen, acht virtuele drukknoppen op de hendels en een ingebouwd straalomkeermechanisme.

Later brengt Thrustmaster nog twee modules uit voor de Quadrant, de TCA Quadrant Add-On Airbus Edition. Dit is één product met replica's van de knoppen voor de luchtrem, kleppen, automatische rem en parkeerrem zoals Airbus ze gebruikt in de A320- en A320neo-vliegtuigen.

Het laatste nieuwe product is de TM Flying Clamp, waarmee de vandaag aangekondigde producten aan een bureau of tafel vastgemaakt kunnen worden. Volgens Thrustmaster vroegen veel fans naar dit apparaat en is het gemaakt van metaal. De Clamp kan zowel links- als rechtshandig gebruikt worden en werkt ook met onder meer de T.16000M FCS-joystick.

De producten in de TCA-serie zijn compatibel met Windows-versies 10 en 8 en werken via usb. Volgens Thrustmaster werken de producten met alle flightsim-spellen op de markt, inclusief het nog uit te brengen Microsoft Flight Simulator. De producten gebruiken het HallEffect AccuRate Technology-systeem van Thrustmaster en werken met magnetische sensoren. Thrustmaster introduceert ook de Officer Pack Airbus Edition, een bundel van de Sidestick en de Quadrant zonder add-ons.