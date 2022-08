Apple lijkt websites voor iOS-bètaprofielen aan te pakken

Apple lijkt websites voor iOS-bètaprofielen juridisch te willen aanpakken. Twee van de bekendste sites voor het verkrijgen van het vereiste bètaprofiel voor nieuwe iOS-bèta's zijn offline. Apple zou Twitter ook verzoeken hebben gestuurd om tweets die linken naar een van de sites te verwijderen.

De sites BetaProfiles.com en IPSW.dev zijn al offline en Beta Profiles zegt dat 'ik geen zin heb in een juridisch gevecht met Apple te komen'. De site kreeg een brief van Apples advocaten. Het ligt voor de hand dat hetzelfde gebeurde met IPSW.dev, al heeft die website geen verklaring gegeven. Op GitHub staat een brief die Apples advocaten aan Twitter hebben gestuurd. Die vermeldt tweets die een link bevatten naar IPSW.dev.

Op de sites konden gebruikers een bètaprofiel voor testversies van Apples besturingssystemen vinden. Zo was het mogelijk om zonder ontwikkelaarsaccount toegang te krijgen tot de ontwikkelaarsbèta's van Apples besturingssystemen. Dat gebeurde door het downloaden van het benodigde profiel via een van de websites. De sites bestaan al jaren en het is onbekend waarom Apple juist nu juridisch actie onderneemt.