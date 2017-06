Wat gebeurt er dit jaar op 5 oktober? Het is niet alleen de dag na dierendag en voor sommigen wellicht een verjaardag, maar ook de dag dat Blade Runner 2049 in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. Harrison Ford vertolkt opnieuw de rol van Rick Deckard, in een wereld waarin de mensheid androïden heeft ontwikkeld om taken uit te voeren die echte mensen niet kunnen of waar ze geen zin in hebben. Complicatie daarbij is dat na verloop van tijd niet duidelijke is welke mensen androïden zijn en welke mensen niet. Het is een van de elementen die van Blade Runner zo'n intrigerende film maakten.

E3-2017-trailer van Detroit: Become Human.

Gespeeld op: PlayStation 4 (exclusieve titel)

Schrijvers als Philip K. Dick en Isaac Asimov zijn voor latere films, series en games bepalend geweest. Het is dan ook onmogelijk om naar Detroit: Become Human te kijken zonder aan het werk van deze heren te denken. De opzet is namelijk heel herkenbaar. De mensheid is in Detroit: Become Human zo ver met technologie dat we mensen kunnen namaken. Dat wil zeggen: we kunnen androïden maken, die we vervolgens op allerlei manieren kunnen gebruiken. Die androïden zien eruit als normale mensen, maar zijn dat niet. Het is nog niet met zo veel woorden gezegd, maar we gaan er vanuit dat de androïden in Detroit: Become Human zich zouden moeten houden aan de drie wetten van de robotica, van Asimov: een robot mag nooit een mens kwaad doen, een robot luistert naar de mens tenzij dat een conflict met de vorige regel oplevert, en de robot beschermt zichzelf, tenzij dat een conflict met een van de vorige twee regels oplevert.

Dat de androïden zich in Detroit: Become Human niet aan die regels zullen houden, lijkt bij voorbaat duidelijk. Maar laten we nog heel even stilstaan bij de setting. Die snijdt namelijk een heel interessant punt aan. In de spelwereld van Detroit heeft de mensheid androïden ontwikkeld voor allerlei taken waar je nu nog een mens voor nodig hebt. Ze kunnen je butler zijn, ze kunnen voor je werken, of zelfs een droomman of droomvrouw voor je zijn. Het gevolg daarvan is dat veel banen uitsluitend door androïden worden uitgevoerd: elke wegwerker of schoonmaker die je in de game ziet rondlopen, is een androïde. Dat levert een vervolgvraag op: hoe is de menselijke economie dan geregeld? Hoe kom je aan geld als je niet werkt? Of Detroit: Become Human op die vraag in gaat, is nog niet duidelijk, maar de game schurkt in elk geval wel tegen dit interessante en actuele vraagstuk aan.

Toch zal de game zich vermoedelijk niet focussen op de economische achtergrond van deze samenleving. Hoofdthema in de game is dat de androïden zelfbewust worden en min of meer besluiten om voor zichzelf te beginnen. Natuurlijk niet allemaal, het begint met een klein groepje. Spil in dat groepje is Markus, een androïde met een speciale gave. Met een aanraking kan hij andere androïden bevrijden uit hun 'gevangenis' door ze te laten zien dat ze vrij kunnen zijn. Hoe Markus aan deze gave komt, weten we niet. Duidelijk is echter wel dat het zijn missie is om alle androïden te bevrijden en een einde te maken aan deze vorm van slavernij.