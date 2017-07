Eerste productiemodellen Tesla Model 3 worden eind deze maand geleverd

Tesla-ceo Elon Musk heeft bekendgemaakt dat het eerste productie-exemplaar van de Tesla Model 3 deze vrijdag uit de fabriek rolt. Tijdens een evenement op 28 juli worden de eerste dertig exemplaren overhandigd. De productie moet daarna 'exponentieel groeien'.

Musk maakt het nieuws bekend in een serie tweets. Hij zegt dat er in augustus zo'n honderd Model 3's geproduceerd zullen worden en in september moet het aantal oplopen tot meer dan 1500. Hij verwacht dat de productie in december uitkomt op 20.000 exemplaren per maand.

De productie loopt iets voor op schema. Volgens Musk zijn alle goedkeuringen eerder binnengekomen dan verwacht, waardoor de productie twee weken eerder van start kan gaan. Bij de introductie van de Model 3 zei Tesla dat de auto vanaf het eind van dit jaar geleverd zou worden.

Tesla heeft al meer dan 400.000 vooruitbestellingen voor de Model 3 ontvangen. Een precies aantal is niet bekend. Bij de aankondiging van de goedkoopste Tesla-auto in april vorig jaar, bleek al dat het zeker is dat het nieuwe model daardoor niet in 2017 uitkomt in de Benelux. In de VS krijgt de Model 3 een vanafprijs van 35.000 dollar. Wat de prijs gaat worden in Nederland en België, is nog niet bekend.

The Verge merkt op dat Tesla de kopers van de Model 3 aanvankelijk weinig aanpassingen laat maken aan de auto. Zij kunnen enkel de kleur en de wielen uitkiezen. Door het beperken van de opties moet de productiesnelheid omhooggaan. Bij de verkoop van de Model X zou een te grote keuze aan opties een belemmering zijn geweest voor de productie.