De eerste keer voelt wat onwennig aan. Hoort het scharnier echt zóveel tegendruk te geven? Gelukkig, de krak die bij de Huawei Mate X is te horen, ontbreekt hier, maar het scharnier van de Samsung Galaxy Fold is duidelijk aan de stroeve kant. Als we deze oester toch hebben opengepeuterd, schittert de vouwbare parel van 7,3" ons tegemoet: een oledscherm met een fladderende vlinder. De Galaxy Fold is de eerste vouwbare smartphone die in Nederland in de winkels zal liggen. Dit is vermoedelijk het begin van een stortvloed aan vouwbare smartphones, die in de komende jaren steeds goedkoper en steeds verfijnder zullen worden.

Je kunt natuurlijk tegenwerpen dat er al een vouwbare smartphone te koop is - Royole deed zijn FlexPai begin dit jaar in de verkoop - maar dan ben je wel ruimhartig. Royole verkoopt kleine hoeveelheden en alleen in China. Ontwikkelaars in Europa zouden hem ook kunnen aanschaffen, maar dan werkt hij niet als smartphone, alleen als tablet. Royole heeft zijn best gedaan om een reviewexemplaar bij Tweakers te krijgen, maar tot nu toe staren we elke dag vergeefs naar onze brievenbus: een fysieke vorm van je mailbox F5'en.

Terug naar de Galaxy Fold, want die telefoon is al aangekondigd, maar was tot nu toe een mysterie. Bij de aankondiging op 20 februari was hij niet te zien en op telecombeurs Mobile World Congress een week later stond hij alleen achter glas. Of, strikt genomen, achter diverse lagen glas, want stel je voor dat mensen te veel zouden zien van deze gloednieuwe smartphone. Je zou er haast aan gaan twijfelen of het wel een volledig werkende smartphone is, want een aangekondigde telefoon twee maanden voor de release achter glas verbergen, is uitzonderlijk. Kennelijk vond Samsung de software of hardware destijds nog niet goed genoeg om die aan techjournalisten in handen te geven.

Nu vindt Samsung wél dat het tijd is om mensen de gelegenheid te geven hem te proberen. En dus vind je op Tweakers, en vast op talloze andere plekken op internet, een preview van de Fold. Wij hebben bij puur toeval iets meer tijd gehad dan sommige andere media. We waren veel te vroeg bij de Samsung Experience Store in Utrecht en de fabrikant had genoeg exemplaren, dus kregen we dubbel de tijd. Dankzij dat toeval kon deze bofkont een extra uitgebreide preview maken van deze telefoon.