Kaspersky verlengt samenwerkingscontract met Interpol met vijf jaar

Kaspersky heeft opnieuw een vijfjarig samenwerkingscontract gesloten met Interpol. Het Russische beveiligingsbedrijf zal in die periode trainingen leveren aan de internationale politieorganisatie. Vorig jaar schortte Kaspersky de samenwerking met Europol op.

Het nieuwe contract tussen Kaspersky en Interpol is een vervolg op de samenwerking die in 2014 is opgestart. Het partnerschap is bedoeld om de capaciteiten van de internationale politieorganisatie te versterken in zijn jacht op digitale gevaren. De toename van ict-criminaliteit vraagt volgens Eugene Kaspersky, ceo en oprichter van het beveiligingsbedrijf "om een intensieve grenzeloze samenwerking in een ecosysteem van beide partijen die bereid zijn hun expertise actief te delen."

Kaspersky neemt naar eigen zeggen regelmatig deel aan gezamenlijke internationale politieoperaties. Het bedrijf zou ook actief betrokken zijn bij het onderzoek naar dreigingssituaties, al dan niet in overleg met verschillende wetgevingsinstanties en wereldwijde CERT's, Computer Emergency Response Teams.

Dat Interpol opnieuw met Kaspersky in zee gaat is niet vanzelfsprekend. Het Russische beveiligingsbedrijf kwam in 2018 onder vuur waarbij diverse overheden, waaronder de Nederlandse en Amerikaanse, besloten om de software van Kaspersky niet langer te gebruiken. Gevreesd werd dat Russische inlichtingendiensten de diensten van Kaspersky zouden kunnen misbruiken voor onder meer digitale spionage. Toen vorig jaar ook het Europese Parlement het bedrijf met een resolutie als kwaadaardig bestempelde en tot een ban opriep besloot Kaspersky de samenwerking met Europol op te schorten.

Om het vertrouwen terug te winnen verplaatste Kaspersky een deel van zijn infrastructuur in mei 2018 naar Zwitserland. Voor minister Grapperhaus van Justitie maakte dat echter geen verschil voor de vaststelling dat het bedrijf nog onder de Russische wetgeving valt en dus verplicht kan worden om mee te werken aan verzoeken van Russische inlichtingendiensten. Hij bleef dan ook bij zijn beslissing om de antivirussoftware van Kaspersky uit te faseren bij de Rijksoverheid. In heel wat andere landen, waaronder België, wordt door de overheid wel nog gebruikgemaakt van de beveiligingssoftware van Kaspersky.