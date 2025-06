Sony leverde hoogste aantal PS5's per kwartaal tot nu toe

Sony heeft in het afgelopen kwartaal 7,1 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 geleverd. Dat is fors meer dan in eerdere kwartalen. Daarmee lijkt Sony eindelijk aan de vraag naar zijn console te kunnen voldoen, meer dan twee jaar na de release.

Tot voor kort was het kwartaal met het hoogste aantal leveringen dat waarin de PS5 uitkwam: het vierde kwartaal van 2020. Sony leverde toen 4,5 miljoen exemplaren. In het feestdagenkwartaal van 2021 kwam het tot 3,4 miljoen exemplaren. Sony zei onlangs al dat de PS5 beter leverbaar zou zijn.

De leveringen lopen wel wat achter bij die van de PS4 op hetzelfde punt in de cyclus van de console. Toen kwam Sony tot 8,4 miljoen exemplaren van die console. Verder verlopen de leveringen van de PS4 en PS5 tot nu toe min of meer gelijk aan elkaar.

Sony zegt verder dat weer meer mensen games op schijfjes zijn gaan kopen. Een halfjaar geleden was 79 procent van de verkochte games een download, nu is dat gezakt naar 62 procent. Over heel 2021 was het 66 procent. Sony geeft nog geen percentage over heel 2022, omdat het boekjaar bij het bedrijf tot eind maart duurt.