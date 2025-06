Netflix maakt europrijzen bekend voor account delen buiten huishouden

Netflix is begonnen met het vragen aan klanten in onder meer Spanje en Portugal om te betalen voor het delen van het account buiten het eigen huishouden. Daardoor zijn er voor het eerst prijzen in euro's voor het toevoegen van een gebruiker aan een account.

Het toevoegen van een gebruiker aan een account buiten het eigen huishouden in Portugal kost 3,99 euro per maand, terwijl het in Spanje 5,99 euro per maand kost, zegt Netflix. In Canada en Nieuw-Zeeland betalen klanten 7,99 Canadese of Nieuw-Zeelandse dollar voor het toevoegen van een extra gebruiker. Het toevoegen kan alleen bij Standard- en Premium-abonnementen.

Daarmee komt de prijs van een extra gebruiker iets uit onder die van zelf klant worden. Met een extra gebruiker betaalt de accounthouder voor het gebruik buiten het eigen huishouden. Wel krijgen die extra gebruikers een eigen account met eigen inlognaam en wachtwoord. Dat is nu niet zo: bij het delen van een Netflix-account deel je de loginnaam en wachtwoord en werk je met eigen profielen.

Volgens Netflix delen nu ongeveer 100 miljoen huishoudens wereldwijd Netflix-accounts buiten het eigen huishouden en daardoor kan het bedrijf naar eigen zeggen minder investeren in films en series. Er staan op de pagina's van Spanje en Portugal geen nieuwe regels over het blokkeren van gebruikers buiten het eigen huishouden. Die stond vorige week voor veel landen wel online, maar haalde Netflix weer weg. Vermoedelijk volgt die maatregel dus later.