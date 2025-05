'Netflix test weglaten Basic-abonnement op pagina voor kiezen abo'

Netflix is in landen waar het een abonnement met advertenties aanbiedt aan het testen met een pagina, waarop het goedkoopste abonnement zonder advertenties niet meer staat. In Nederland en België is het abonnement met advertenties er niet.

Het abonnement bestaat nog wel bij mensen die de pagina te zien krijgen, maar zij moeten dan op een kleine link onderaan op de pagina klikken om dat abonnement als optie te krijgen, meldt Tecnoblog. De Braziliaanse site merkte de wijziging op en via een VPN is de Braziliaanse pagina ook bij Tweakers zichtbaar. Niet alle gebruikers zien het, waardoor het lijkt te gaan om een test.

De pagina toont drie abonnementen: Basic met advertenties, Standard en Premium. Het vierde abonnement, Basic, is daarbij onzichtbaar. Het abonnement bestaat nog wel en gebruikers kunnen het afsluiten als zij op de link onderaan de pagina klikken. De kans lijkt klein dat nieuwe gebruikers die link kunnen vinden.

Het is onbekend wat Netflix wil bereiken met de test. Vermoedelijk wil het uitproberen of meer mensen kiezen voor een duurder abonnement als er alleen een goedkoper abonnement met advertenties beschikbaar lijkt te zijn. Het bedrijf heeft niet gereageerd op de wijziging.

Het abonnement met advertenties is niet in Nederland en België beschikbaar. Het is onbekend of dat zal komen. Het abonnement met advertenties is er sinds dit najaar. Het is onbekend hoeveel mensen dat abonnement inmiddels hebben afgesloten.

Links: de pagina van Netflix in Brazilië, rechts is wat je ziet na het klikken op 'see all plans'